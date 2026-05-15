FC Bayern: Zukunft von Manuel Neuer offiziell geklärt

ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Entscheidung bei Neuer-Zukunft? "Sieht gut aus" Videoclip • 02:03 Min Link kopieren Teilen

Nach langen Spekulationen ist die Zukunft von Manuel Neuer beim FC Bayern München nun offiziell geklärt.

Manuel Neuer verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern München um ein weiteres Jahr bis zum Sommer 2027. Das gaben die Münchner am Freitag offiziell bekannt. Bereits zuvor hatten mehrere Medien von einer Einigung berichtet. "Der FC Bayern hat eine Reihe absolut außergewöhnlicher Torhüter in seiner Geschichte - und Manuel Neuer nimmt hier einen ganz besonderen Platz ein: Er ist das Gesicht nicht nur einer, sondern von zwei Generationen und ein Kapitän, der auf wie neben dem Platz ein herausragendes Vorbild ist", wird Präsident Herbert Hainer in einer Vereinsmitteilung zitiert. Manuel Neuer betonte in dem Statement, dass er sich "für die Entscheidung Zeit genommen" habe, und freue sich jetzt sehr. "Hier stimmen alle Voraussetzungen: Wir können mit dieser Mannschaft jeden schlagen, ich fahre jeden Tag mit Spaß an die Säbener Straße und bringe meine Leistung", wird Neuer zitiert: "In unserem Torwart-Team halten wir zusammen und versuchen, die Latte immer höher zu legen, uns permanent gegenseitig zu pushen und optimal auf die Spiele vorzubereiten.“

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Neuer auch mit 41 Jahren noch aktiv Der Torhüter wird somit auch mit 41 Jahren noch bei den Bayern aktiv sein. Zuletzt gab es auch immer wieder Gerüchte um ein DFB-Comeback für die WM 2026 - obwohl Neuer selbst immer wieder auf seinen Rücktritt 2024 verwies. Auch Sven Ulreich verlängert seinen Vertrag nochmal bis 2027. Beide Routiniers sollen Youngster Jonas Urbig unterstützen. Der war vor Beginn der Rückrunde in der vergangenen Saison vom 1. FC Köln verpflichtet worden und soll langfristig als Neuers Nachfolger aufgebaut werden. "Wir haben bei der Ausrichtung im Tor einen klaren Plan und setzen ihn Schritt für Schritt um", erklärte Sportvorstand Max Eberl: "Manuel Neuer, Sven Ulreich und Jonas Urbig bilden ein Torwartteam, in dem jeder seine Rolle hat und das sich gemeinsam entwickelt. Manuel und Sven werden Jonas weiter auf seinem Weg unterstützen, die Zukunft des FC Bayern zu werden. Wir freuen uns sehr auf eine neue Saison in dieser perfekten Konstellation."

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FC Bayern: Neuer verschob Zeitpunkt seiner Entscheidung Die Verhandlungen hatten sich ein wenig hingezogen, ursprünglich wollte sich Neuer schon Ende März entschieden haben, wie seine sportliche Zukunft aussieht. Doch der Weltmeister-Torwart von 2014 war in dieser Saison dreimal für kurze Zeit wegen Muskelfaserrissen ausgefallen. Für die Fortsetzung seiner Karriere dürfte er sich aber auch deswegen entschieden haben, weil er beim Einzug der Bayern ins Halbfinale der Champions League großen Anteil hatte - und sich damit wohl beweisen konnte, dass ein Abschied zu früh kommen würde. Neuer war im Sommer 2011 für eine Ablöse von 30 Millionen Euro von Schalke 04 zu den Bayern gekommen. Seitdem kam er für die Münchner in 597 Pflichtspielen zum Einsatz, davon 388 Mal in der Bundesliga und 139 Mal in der Champions League, die er zweimal gewann (2013 und 2020). 13 Mal holte Neuer mit dem Rekordmeister die Meisterschale, sechsmal den DFB-Pokal, zweimal (ebenfalls 2013 und 2020) den Titel bei der Klub-WM. Die Entscheidung von Neuer hat auch erhebliche Auswirkungen auf Alexander Nübel. Der derzeit an den VfB Stuttgart ausgeliehene Nationaltorwart wird zwar im Sommer erst einmal wieder zurückkehren. Eine echte Zukunft bei den Bayern ist für ihn nach Neuers Vertragsverlängerung nun noch unwahrscheinlicher geworden.

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