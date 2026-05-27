Fan statt WM-Starter: Der 24-malige Fußball-Nationalspieler Robin Gosens wird bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) für die "ARD" als Experte im Einsatz sein.

"Natürlich war es mein großer Traum, bei der WM in den USA für Deutschland auf dem Platz zu stehen. Jetzt für die ARD als Experte dabei sein zu dürfen, ist für mich der allerbeste Weg, das Turnier dennoch zu begleiten", sagte Gosens über seine neue Aufgabe.

Er freue sich "unheimlich auf die Spiele", ergänzte der Profi der AC Florenz und verbreitete Zuversicht: "Ich bin riesengroßer Fan dieser Mannschaft und glaube nicht nur aus Optimismus, dass die Jungs das Ding holen können." Gosens hatte bei der EM 2021 im deutschen Kader gestanden.

Bei der WM wird er nun für die "ARD" gemeinsam mit Lea Wagner und Malte Völz die Spiele analysieren.