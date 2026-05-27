Kuriosum in der 3. Liga: Hansa Rostock abgeschnitten vom Rest der Liga

Rot-Weiss Essen - Müsel über Mega-Chance: "Kann es mir nicht erklären"

Die 3. Liga in der kommenden Saison wird geografisch stark im Westen und Südwesten stattfinden. Eine Ausnahme gibt es jedoch: Hansa Rostock. Die Mannen von der Ostsee sind abgeschnitten vom Rest des Teilnehmerfeldes.

19 von 20 Teilnehmer der kommenden Saison in der 3. Liga stehen bereits fest.

Mit Klubs wie Fortuna Düsseldorf, Preußen Münster, dem SV Meppen, Fortuna Köln und mehr bekommt die ohnehin vor Tradition strotzende Liga weitere Attraktionen hinzu.

Allerdings: Obwohl der letzte Teilnehmer noch zwischen den Kickers Würzburg und Lokomotive Leipzig ausgespielt werden muss, steht eines bereits jetzt fest: Mit Hansa Rostock ist ein Klub geografisch komplett abgeschnitten vom Rest der Liga.