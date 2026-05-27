3. Liga
Kuriosum in der 3. Liga: Hansa Rostock abgeschnitten vom Rest der Liga
Aktualisiert:von ran.de
2. Bundesliga
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Videoclip • 03:17 Min
Die 3. Liga in der kommenden Saison wird geografisch stark im Westen und Südwesten stattfinden. Eine Ausnahme gibt es jedoch: Hansa Rostock. Die Mannen von der Ostsee sind abgeschnitten vom Rest des Teilnehmerfeldes.
19 von 20 Teilnehmer der kommenden Saison in der 3. Liga stehen bereits fest.
Mit Klubs wie Fortuna Düsseldorf, Preußen Münster, dem SV Meppen, Fortuna Köln und mehr bekommt die ohnehin vor Tradition strotzende Liga weitere Attraktionen hinzu.
Allerdings: Obwohl der letzte Teilnehmer noch zwischen den Kickers Würzburg und Lokomotive Leipzig ausgespielt werden muss, steht eines bereits jetzt fest: Mit Hansa Rostock ist ein Klub geografisch komplett abgeschnitten vom Rest der Liga.
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Hansa Rostock: Kürzeste Auswärtsfahrt rund 400 Kilometer
Durch den Aufstieg Meppens, was an der westlichen Grenze des Einzugsgebiet der Regionalliga Nord liegt, und dem Abstieg des TSV Havelse sowie den Liga-Abgängen von Erzgebirge Aue und Energie Cottbus, ist kein Klub mehr in unmittelbarer Nähe zum FCH.
Sollte sich Leipzig durchsetzen, dann wäre das Auswärtsspiel in Sachsen die kürzeste Anreise für Hansa-Fans mit 392 Kilometern. Danach folgen Meppen mit 415 und Verl im Kreis Gütersloh mit 436 Kilometern.
Die weitesten Strecken für Rostocker sind die Auswärtsaufgaben beim 1. FC Saarbrücken (832 Kilometer) sowie beim VfB Stuttgart II und der SG Sonnenhof Großaspach, die sich ein Stadion teilen (812 Kilometer).
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