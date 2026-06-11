Fußball
WM 2026: Fan verstirbt vor Portugal-Testpiel
Veröffentlicht:von ran.de
Ein Todesfall hat den letzten WM-Test der portugiesischen Nationalmannschaft überschattet. Kurz vor dem Anpfiff der Partie gegen Nigeria erlitt ein 77 Jahre alter Fan einen Herz-Kreislauf-Stillstand und verstarb später im Krankenhaus.
Portugal hat seinen letzten Test vor dem Start der Weltmeisterschaft mit 2:1 gegen Nigeria gewonnen. Überschattet wurde die Partie jedoch von einem Todesfall auf den Rängen.
Wie der portugiesische Fußballverband (FPF) mitteilte, erlitt ein 77 Jahre alter Zuschauer vor dem Anpfiff in Leiria einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Trotz des umgehenden Einsatzes der Rettungskräfte konnte der Mann nicht gerettet werden.
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Fan erleidet Herz-Kreislauf-Stillstand
In einer Stellungnahme erklärte der Verband: "Der portugiesische Fußballverband bedauert zutiefst den Tod eines Fans, der heute Abend vor dem Spiel Portugal gegen Nigeria im Magalhães-Pessoa-Stadion in Leiria einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitt. Trotz des sofortigen Eingreifens der anwesenden Rettungskräfte konnte im Krankenhaus nur noch der Tod festgestellt werden. In diesem Moment immensen Schmerzes und großer Trauer trauern der portugiesische Fußballverband und die Nationalmannschaft mit der Familie und den Freunden des Verstorbenen. Die Nationalmannschaft wird alles daransetzen, den ersten Sieg bei der Weltmeisterschaft 2026 seinem Andenken zu widmen."
Portugal gewann die WM-Generalprobe durch Treffer von Pedro Neto und Francisco Conceição. Der Ausgleich für Nigeria war zwischenzeitlich durch Adams gefallen.
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