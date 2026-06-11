WM 2026: Fan verstirbt vor Portugal-Testpiel

Ein 77 Jahre alter Fan verstarb vor dem Spiel. Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

Ein Todesfall hat den letzten WM-Test der portugiesischen Nationalmannschaft überschattet. Kurz vor dem Anpfiff der Partie gegen Nigeria erlitt ein 77 Jahre alter Fan einen Herz-Kreislauf-Stillstand und verstarb später im Krankenhaus.

Portugal hat seinen letzten Test vor dem Start der Weltmeisterschaft mit 2:1 gegen Nigeria gewonnen. Überschattet wurde die Partie jedoch von einem Todesfall auf den Rängen. Wie der portugiesische Fußballverband (FPF) mitteilte, erlitt ein 77 Jahre alter Zuschauer vor dem Anpfiff in Leiria einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Trotz des umgehenden Einsatzes der Rettungskräfte konnte der Mann nicht gerettet werden.

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