Felix Zwayer wird Deutschland bei der Weltmeisterschaft im Sommer vertreten, auch seine Assistenten reisen zur WM. Ein Video-Assistent des DFB wird ebenfalls nominiert.

Felix Zwayer (44) wird der einzige deutsche Schiedsrichter bei der WM-Endrunde 2026 in den USA, Mexiko und Kanada sein.

Ein entsprechender Bericht der "Sportschau" stimmt mit "SID"-Informationen überein. Bei der WM 2022 in Katar war Zwayer nicht im Einsatz, dafür nominierte ihn die UEFA für die EM 2024 in Deutschland.

Neben Zwayer wurden auch seine Assistenten Robert Kempter und Christian Dietz berufen. Bastian Dankert ist als einziger DFB-Offizieller als Video-Assistent dabei. Daniel Siebert, der vor vier Jahren in Katar sowie bei der Heim-EM 2024 Spiele geleitet hatte, fehlt im Aufgebot der FIFA.

Wie die "Sportschau" unter Berufung auf die offizielle Liste des Weltverbandes berichtet, wurden insgesamt 52 Schiedsrichter nominiert. In Katar waren noch 36 Referees dabei. Bei dem Turnier im Sommer (11. Juni bis 19. Juli) werden allerdings auch erstmals 104 statt 64 Spiele ausgetragen.

Während 2022 noch drei Frauen berufen worden waren, nominierte die FIFA diesmal die Mexikanerin Katia Garcia als einzige Schiedsrichterin.