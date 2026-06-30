WM 2026
Ewige WM-Torschützenliste: Kylian Mbappe trifft erneut doppelt und macht Druck auf Lionel Messi
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
WM 2026 - Schweinsteiger schießt gegen DFB: "Man redet alles schön"
Videoclip • 02:10 Min
Durch einen direkten Freistoß-Treffer gegen Jordanien baut Lionel Messi seinen Vorsprung in der ewigen Torschützenliste bei WM-Endrunden weiter aus. Doch Kylian Mbappe rückt immer näher.
Lionel Messi hat die ewige Torschützenliste der Fußball-Weltmeisterschaften auf den Kopf gestellt. Beim 3:0-Sieg Argentiniens gegen Algerien erzielte der Superstar einen Hattrick und schraubte sein Konto damit auf 16 WM-Tore.
Seinen 17. und 18. Treffer ließ der Argentinier im zweiten Gruppenspiel gegen Österreich folgen, in der 39. Minute erzielte er das 1:0, in der 90. Minute den Endstand zum 2:0.
Auch im letzten Gruppenspiel gegen Jordanien war Argentiniens Nummer 10 nach Einwechslung erfolgreich. In der 80. Minute verwandelte er einen direkten Freistoß - Tor Nummer 19 bei WM-Endrunden.
Damit ist Messi alleiniger Rekordtorschütze bei Fußball-WMs und hat den Rekord von Miroslav Klose gebrochen, der die Bestmarke seit der WM 2014 hielt.
Klose hatte seinen 16. Treffer damals beim legendären 7:1 im Halbfinale gegen Brasilien erzielt.
Frankreich gegen Schweden: Mbappe holt Messi fast ein
Doch Messi bekommt bereits enorme Konkurrenz in Person von Kylian Mbappe, der ebenfalls eine überragende WM 2026 spielt. Der Franzose traf beim 3:1 gegen Senegal doppelt und erzielte gegen den Irak sein 15. und 16. WM-Tor. Gegen Schweden traf er erneut doppelt und liegt mit 18 Toren nur noch einen Treffer hinter dem Argentinier.
Portugal gegen Usbekistan: Ronaldo kommt in die Top 10
Mit seinem Doppelpack gegen Usbekistan hat sich Cristiano Ronaldo in die Top 10 der besten WM-Torjäger geschossen. Der Portugiese zog mit Thomas Müller, Helmut Rahn, Gabriel Batistuta und anderen bekannten Namen gleich.
Bis zur Spitze der Tabelle fehlen allerdings noch einige Tore. Einen Rekord erzielte er damit trotzdem. CR7 ist der erste Spieler, der in sechs Weltmeisterschafts-Turnieren ein Tor erzielen konnte.
Ewige WM-Torschützenliste: Top 20
Stand: 01. Juli 2026, 00:36 Uhr
1. Lionel Messi - Argentinien - 19 Tore
2. Kylian Mbappe - Frankreich - 18 Tore
3. Miroslav Klose - Deutschland - 16 Tore
4. Ronaldo - Brasilien - 15 Tore
5. Gerd Müller - Deutschland - 14 Tore
6. Just Fontaine - Frankreich - 13 Tore
7. Pele - Brasilien - 12 Tore
8. Sandor Kocsis - Ungarn - 11 Tore
8. Jürgen Klinsmann - Deutschland - 11 Tore
10. Helmut Rahn - Deutschland - 10 Tore
10. Gabriel Batistuta - Argentinien - 10 Tore
10. Gary Lineker - England - 10 Tore
10. Teofilo Cubillas - Peru - 10 Tore
10. Thomas Müller - Deutschland - 10 Tore
10. Cristiano Ronaldo - Portugal - 10 Tore
10. Grzegorz Lato - Polen - 10 Tore
16. Ademir - Brasilien - 9 Tore
16. Eusebio - Portugal - 9 Tore
16. Christian Vieri - Italien - 9 Tore
16. David Villa - Spanien - 9 Tore
16. Paolo Rossi - Italien - 9 Tore
16. Jairzinho - Brasilien - 9 Tore
16. Roberto Baggio - Italien - 9 Tore
16. Karl-Heinz Rummenigge - Deutschland - 9 Tore
16. Uwe Seeler - Deutschland - 9 Tore
Auch interessant: WM 2026: DFB-Team mit Debakel - jetzt muss es Konsequenzen geben - Kommentar
Mehr News zur Fußball-WM
WM
Nach WM-Aus: Koeman tritt als Bondscoach zurück
WM
Nichts wie weg! So lief der Tag nach der Blamage von Boston
WM
Gewinner & Verlierer: Kimmichs Fluch und Bayerns Freude
WM
Gescheiterte Generation Kimmich: Wie geht es weiter?
WM
Die WM-Achtelfinals im Überblick - wer ist noch dabei & wer ist raus?
WM
WM 2026: Spielt Kylian Mbappe heute gegen Schweden? Frankreichs Aufstellung steht fest!