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WM 2026: Gewitter verzögert Spielbeginn von Mexiko gegen Ecuador in Mexiko-Stadt
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
WM 2026: Nagelsmann unter Beschuss! Schweinsteiger wird deutlich
Videoclip • 02:04 Min
Das WM-Sechzehntelfinale zwischen Mexiko und Ecuador in Mexiko-Stadt wird wegen eines Gewitters verspätet angepfiffen.
Die Partie zwischen Mexiko und Ecuador konnte nicht wie geplant angepfiffen werden.
Spielbeginn sollte um 19:00 Uhr Ortszeit, 3:00 Uhr deutscher Zeit sein. Voraussichtlich wird die Partie um 4 Uhr beginnen.
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WM 2026: Schon die zweite Verzögerung wegen Gewitter
Es ist das zweite Mal bei der WM, dass ein Spiel von den äußeren Umständen beeinflusst wird.
Die Vorrundenbegegnung zwischen Frankreich und dem Irak (3:0) war wegen eines Gewitters nach der Halbzeitpause zunächst nicht wieder angepfiffen worden, die Unterbrechung dauerte insgesamt knapp über zwei Stunden.
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