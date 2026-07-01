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WM 2026: Gewitter verzögert Spielbeginn von Mexiko gegen Ecuador in Mexiko-Stadt

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball

WM 2026: Nagelsmann unter Beschuss! Schweinsteiger wird deutlich

Videoclip • 02:04 Min

Das WM-Sechzehntelfinale zwischen Mexiko und Ecuador in Mexiko-Stadt wird wegen eines Gewitters verspätet angepfiffen.

Die Partie zwischen Mexiko und Ecuador konnte nicht wie geplant angepfiffen werden.

Spielbeginn sollte um 19:00 Uhr Ortszeit, 3:00 Uhr deutscher Zeit sein. Voraussichtlich wird die Partie um 4 Uhr beginnen.

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WM 2026: Schon die zweite Verzögerung wegen Gewitter

Es ist das zweite Mal bei der WM, dass ein Spiel von den äußeren Umständen beeinflusst wird.

Die Vorrundenbegegnung zwischen Frankreich und dem Irak (3:0) war wegen eines Gewitters nach der Halbzeitpause zunächst nicht wieder angepfiffen worden, die Unterbrechung dauerte insgesamt knapp über zwei Stunden.

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