WM 2026
WM 2026: FIFA veröffentlicht neue Weltrangliste kurz vor Eröffnungsspiel – Deutschland kein Titelkandidat?
Veröffentlicht:von Anne Malin
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WM-Eröffnung 2026: Rückkehr an einen historischen Ort
Videoclip • 01:16 Min • Ab 12
Kurz vor dem WM-Auftakt in Mexiko hat die FIFA die neue Weltrangliste veröffentlicht. Frankreich fällt von der Tabellenspitze und Deutschland ist nur knapp in den Top zehn.
Vor rund zweieinhalb Monaten hatte Frankreich die spanische Nationalmannschaft von der Tabellenspitze der FIFA-Weltrangliste vertrieben. Nach dem letzten Update vor WM-Beginn gibt es allerdings einen ganz neuen Weltranglistenersten.
Argentinien hat sich nach den Siegen gegen Island und Honduras mit 1877,27 Punkten den obersten Platz auf dem Treppchen gesichert. Spanien belegt mit 1874,71 Punkten Rang zwei und Frankreich fällt mit vier Punkten weniger bis auf Platz drei.
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FIFA-Weltrangliste: Deutschland nur knapp in den Top Ten
Julian Nagelsmanns Team verbleibt trotz der jüngsten Siegesserie auf Platz zehn, denn auch Belgien auf Rang neun konnte die letzten beiden Begegnungen gegen Tunesien und Kroatien jeweils für sich entscheiden.
Platz vier bis sechs bleiben unverändert: England, Portugal und Brasilien. Marokko schiebt sich an den Niederlanden vorbei auf Platz sieben.
Der beste Gastgeber ist die mexikanische Nationalmannschaft, die nach den Siegen gegen Australien und Serbien einen Platz nach oben klettern und somit auf Platz 14 landet. Die USA fallen einen Platz nach unten auf Rang 17 und Kanada bleibt auf Rang 30.
Die beste Nationalmannschaft der FIFA-Weltrangliste, die es nicht zur Weltmeisterschaft geschafft hat, befindet sich auf Rang zwölf. Italien konnte auf Grund der Siege gegen Griechenland und Luxemburg die gute Platzierung halten.
Neuseeland auf Platz 85 ist das schlechteste Team, das an der Weltmeisterschaft teilnimmt.
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