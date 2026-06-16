ran Fußball DFB-Team: Sane-Kritik? Joshua Kimmich wird deutlich Videoclip • 01:47 Min Link kopieren Teilen

Joshua Kimmich präsentiert sich auf der Pressekonferenz abermals als guter Kommunikator. Auf dem Platz nimmt er eine ebenso wichtige und besondere Rolle ein.

"Für euch ist das doch alles wie Urlaub hier", sagte Joshua Kimmich am Dienstag während der Pressekonferenz zu den anwesenden Journalistinnen und Journalisten. Dabei schmunzelte der Kapitän des DFB-Teams und bekam lautes Gelächter im Saal als Reaktion. Es gab mehrere Momente während der fast eine Stunde andauernden PK, in denen der Mittelfeldspieler des FC Bayern München die Geduld hätte verlieren können. Wie es bei solchen Terminen nun mal ist, wurde die Gelegenheit genutzt, um Kimmich mit zahlreichen Fragen zu löchern. WM 2026: Wie die Trinkpausen den Fußball verändern

WM 2026: Deutschland vs. Elfenbeinküste live im Free-TV, Stream & Ticker – alle Infos zum zweiten Gruppenspiel Von seinem grünen Daumen sollte er ebenso erzählen wie von Freizeitaktivitäten oder pinken Schuhen. Zwischendrin kommentierte Kimmich wieder etwas flapsig: "Dauert ganz schön lange heute. Da merkt man, dass ihr alle sonst nichts geplant habt." Wieder lautes Gelächter. Viele Jahre galt der 31-Jährige als verbissen, mitunter verkrampft. So locker und gelöst wie im Moment hat man ihn wohl noch nicht erlebt. Doch Kimmich war nicht nur zum lockeren Plausch gekommen. In seiner Analyse war er so klar, bestimmt und differenziert, wie man es von ihm gewohnt ist. Als verlängerter Arm von Julian Nagelsmann ist er für die Außendarstellung des Teams unglaublich wichtig. Aber auch auf dem Platz hat Kimmich vom Bundestrainer eine Rolle zugeteilt bekommen, die so vermutlich nur er spielen kann.

Die WM im Livestream auf Joyn Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 02:45 • Fussball WM Auftakt live: Argentinien - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 02:45 • Fussball WM Auftakt live: Argentinien - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 05:30 • Fussball WM Auftakt live: Österreich - Jordanien im Stream Verfügbar auf Joyn 155 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 05:30 • Fussball WM Auftakt live: Österreich - Jordanien im Stream Verfügbar auf Joyn 155 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 11:30 • Tennis Tennis: ATP Open in Halle, Achtelfinale im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 11:30 • Tennis Tennis: ATP Open in Halle, Achtelfinale im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 15:30 • Tennis Tennis: WTA Open in Berlin, Achtelfinale im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 15:30 • Tennis Tennis: WTA Open in Berlin, Achtelfinale im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 19:00 • Fussball WM Auftakt live: Portugal - DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 19:00 • Fussball WM Auftakt live: Portugal - DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 21:00 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 60 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 21:00 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 60 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 22:00 • Fussball WM Auftakt live: England - Kroatien im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 22:00 • Fussball WM Auftakt live: England - Kroatien im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 22:00 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 22:00 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 18.06. 11:00 • Tennis Tennis: WTA Open in Berlin, Achtelfinale im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 18.06. 11:00 • Tennis Tennis: WTA Open in Berlin, Achtelfinale im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 19:15 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 19:15 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

- Anzeige -

- Anzeige -

Julian Nagelsmann kann sich den Kimmich-Luxus erlauben Nagelsmann hat in den vergangenen Monaten intensiv an seinem System gebastelt und scheint kurz vor der WM mit Nathaniel Brown und Felix Nmecha eine Lösung für gleich zwei Probleme gefunden zu haben: Wie bekommt er mehr Tiefe ins Angriffsspiel, ohne dem Spielaufbau dabei zu schaden. Brown funktioniert mit seiner Spielstärke als einrückender Außenverteidiger in engen Räumen sehr gut. Der Frankfurter sorgt dafür, dass es im Aufbau mehrere Optionen und Varianten gibt. Nmecha wiederum spielt sehr vertikal und rückt häufig bis in die letzte Linie vor. Mit seinen Läufen bindet er Gegenspieler, was wiederum dazu führt, dass es schwieriger für Abwehrreihen wird, die deutschen Angreifer zu doppeln. Mit einem normalen Rechtsverteidiger gäbe es mit dieser offensiven Rolle aber vielleicht das Problem, dass zu viel gestalterische Last an Aleksandar Pavlović hängen bleibt. Doch Kimmich ist zur Stelle.

Joshua Kimmich und seine besondere Rolle auf dem Platz Mit dem taktischen Kniff, dass er teils weit ins Zentrum einrückt, entsteht eine Struktur, die der des FC Bayern sehr ähnlich ist und in der der größte Kritikpunkt daran, Kimmich rechts hinten aufzustellen, etwas weniger bedeutsam wird: Pavlović und Kimmich werden zumindest in Ballbesitz nicht auseinandergerissen, sondern spielen es realtaktisch sogar ziemlich ähnlich wie im Verein. Für Kimmich ergaben sich gegen Curacao sogar mehr Räume als eigentlich für ihn üblich ist. Nmechas Läufe in die Tiefe zogen oft ein oder sogar zwei Spieler aus dem Mittelfeld mit nach hinten. Das öffnete wiederum den rechten Halbraum für Kimmich, in dem er sich besonders wohlfühlt. "Er ist einer der talentiertesten Spieler, die wir haben", sagte der Kapitän am Dienstag über Nmecha: "Er ist auch einer, der den Ball mal treiben kann." Von dieser Präsenz profitieren einige Mitspieler. Das 4:1 gegen Curacao war das perfekte Beispiel für die dynamischen Abläufe im Nagelsmann-System. Nur weil Nmecha den Weg nach vorn antritt und auch Pavlovic aktiv versucht, einen Gegenspieler in der Nähe von Kimmich zu binden, kann der Rechtsverteidiger nach innen dribbeln. Und nur weil Kai Havertz nach innen zieht und Nmecha dabei kreuzt, öffnet sich die Schnittstelle für den herausragenden Kimmich-Pass auf Jamal Musiala.

Kimmich scheint angekommen zu sein Es ist exakt diese Dynamik, die das Offensivspiel der deutschen Mannschaft für ein erfolgreiches Turnier braucht. Klar ist auch, dass die Gegnerqualität nicht sehr groß war, aber Kimmich hat vor allem mit Blick auf die Spanier recht, wenn er sagt: "Es ist nicht selbstverständlich, gegen einen unterlegenen Gegner so deutlich zu gewinnen." Für ihn und das Trainerteam gibt es gewiss noch viel Arbeit, um bei der WM erfolgreich zu sein. "Es werden jetzt ein paar Prüfsteine auf uns zukommen", kündigte Kimmich an: "Wir müssen an der Stabilität arbeiten, dürfen nicht so viel zulassen, müssen weniger Gegentore bekommen." Schon das eine gegen Curacao sei zu viel gewesen. An anderer Stelle betonte er, wie wichtig es sei, dass die Offensivspieler defensiv mit nach hinten arbeiten. Das ist die Bestimmtheit und die Klarheit in der Analyse, die ihn auszeichnet. Gepaart mit einer Lockerheit, die seinen Ruf als verbissenen Ehrgeizling in Deutschland massiv ins Wanken gebracht hat. Wie weit dieses deutsche Team wirklich ist, werden die kommenden Gruppenspiele zeigen. Dass sie mit Kimmich aber einen Führungsspieler haben, der endgültig in dieser Rolle aufgeht, ist offensichtlich. Nach Jahren, in denen er in der Nationalmannschaft oft etwas verloren wirkte, scheint es so, als hätte er auf und neben dem Spielfeld seinen Platz gefunden.

- Anzeige -