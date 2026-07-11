ran Fußball WM 2026: Harry Kane nach Sieg ohne Stimme: "Es war ein verrücktes Spiel!" Videoclip • 01:32 Min Link kopieren Teilen

Vor dem Viertelfinalspiel der WM 2026 gegen Norwegen erzählt Englands Top-Stürmer Harry Kane von seinem Duell mit Donald Trump auf dem Golfplatz.

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Lobeshymnen für beide: Trump und Kane kommen ins Schwärmen Trump hatte bereits vor einigen Tagen von dem Treffen auf dem Golfplatz berichtet und über den Bayern-Star geschwärmt. Auf seiner Plattform hatte er wie gewohnt in Versalien geschrieben, Kane sei ein "großartiger Spieler". Später sagte er Reportern, er möge "ihn sehr, er ist ein guter Golfer, er ist wirklich großartig".

Kane gab das Kompliment artig zurück. "Er spielt, ehrlich gesagt, ziemlich gut", sagte er: "Ich hoffe, ich kann noch so gut spielen wie er, wenn ich in seinem Alter bin." Aktuell hat der 32-Jährige aber keine Zeit für Golf, jagt er doch dem ersten WM-Titel für England seit 1966 hinterher. Gegen Norwegen kommt es zum Duell der Torjäger: Kane hat bislang sechsmal getroffen, Haaland siebenmal. Besser waren nur Argentiniens Weltmeister Lionel Messi und Frankreichs Superstar Kylian Mbappé, die je acht Tore auf dem Konto haben. Auch interessant: WM 2026 - Harry Kane oder Erling Haaland - wer überzeugt im Stürmerduell bei England gegen Norwegen?

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