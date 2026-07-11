Fußball-WM
WM 2026: England vs. Norwegen droht heute Verschiebung wegen Unwetter
Aktualisiert:von Julian Bachmann
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Haaland und Kane liefern ab
Videoclip • 02:20 Min • Ab 12
Ist erneut ein Spiel der englischen Nationalmannschaft von Unwettern betroffen? Darum steht der Anstoßzeitpunkt des Viertelfinalspiels gegen Norwegen auf der Kippe.
Erst musste das Achtelfinale der Engländer gegen Mexiko aufgrund schwerer Unwetter verschoben werden. Schließlich wurde es eine Stunde später als geplant angepfiffen. Am Ende gewannen die "Three Lions" mit 3:2.
Für das Viertelfinale gegen Norwegen sind erneut starke Unwetter gemeldet. Erlebt das Team von Thomas Tuchel ein Déjà-vu?
Gewitter und unerträgliche Hitze bei England-Spiel erwartet
Am Samstag soll die Partie zwischen dem Viertelfinal-Debütanten und dem Weltmeister von 1966 in Miami stattfinden.
Die vorhergesagten Wetterbedingungen sind jedoch katastrophal. Im Süden Floridas soll es um die 34 Grad Celsius warm werden. Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit wird jedoch davon ausgegangen, dass es sich zum Anpfiff (23 Uhr MESZ, 17 Uhr Ortszeit) eher wie 43 Grad Celsius anfühlt.
Der Wetterdienst der "BBC" meldet zudem schwere Gewitter, die kurz vor Anpfiff der Partie und während des Spiels auftreten sollen. Tritt dieser Fall ein, würde rund ums Hard-Rock-Stadium das Unwetter-Protokoll aktiviert werden.
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Die Auswirkungen des Unwetter-Protokolls
Im Falle einer Aktivierung des Unwetter-Protokolls könnte sich der Anpfiff des Spiels auf unbestimmte Zeit verschieben.
Die Regel besagt, dass im Falle eines Blitzeinschlags im Umkreis von 13 Kilometern Aktivitäten auf dem Spielfeld für eine halbe Stunde ausgesetzt werden müssten. Schlägt ein Blitz also in der Nähe des Stadions ein, darf frühestens nach 30 Minuten wieder angepfiffen werden.
Zuschauer sollen in dieser Zeit Schutz suchen. Falls sich in der Zwischenzeit ein weiterer Blitz entlädt, beginnt der Countdown von vorn.
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Schon das gesamte Turnier über sorgt das Wetter für Unterbrechungen. So wurde bereits das Spiel zwischen Frankreich und dem Irak wegen eines Unwetters für mehr als zwei Stunden unterbrochen.
Auch Mexiko gegen Ecuador begann erst eine halbe Stunde später als geplant. Ob sich England gleich doppelt in die Liste der verzögerten oder unterbrochenen Spiele einreiht?
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