WM 2026: England vs. Norwegen droht heute Verschiebung wegen Unwetter

:newstime Haaland und Kane liefern ab Videoclip • 02:20 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Ist erneut ein Spiel der englischen Nationalmannschaft von Unwettern betroffen? Darum steht der Anstoßzeitpunkt des Viertelfinalspiels gegen Norwegen auf der Kippe.

Erst musste das Achtelfinale der Engländer gegen Mexiko aufgrund schwerer Unwetter verschoben werden. Schließlich wurde es eine Stunde später als geplant angepfiffen. Am Ende gewannen die "Three Lions" mit 3:2. Für das Viertelfinale gegen Norwegen sind erneut starke Unwetter gemeldet. Erlebt das Team von Thomas Tuchel ein Déjà-vu?

Gewitter und unerträgliche Hitze bei England-Spiel erwartet Am Samstag soll die Partie zwischen dem Viertelfinal-Debütanten und dem Weltmeister von 1966 in Miami stattfinden. Die vorhergesagten Wetterbedingungen sind jedoch katastrophal. Im Süden Floridas soll es um die 34 Grad Celsius warm werden. Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit wird jedoch davon ausgegangen, dass es sich zum Anpfiff (23 Uhr MESZ, 17 Uhr Ortszeit) eher wie 43 Grad Celsius anfühlt. Mit Messi und Haaland! Die Top-Elf des Achtelfinals Der Wetterdienst der "BBC" meldet zudem schwere Gewitter, die kurz vor Anpfiff der Partie und während des Spiels auftreten sollen. Tritt dieser Fall ein, würde rund ums Hard-Rock-Stadium das Unwetter-Protokoll aktiviert werden.

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