ran Fußball WM 2026 - Hummels überrascht Haaland-Entscheidung: "Kalt erwischt" Videoclip • 01:17 Min Link kopieren Teilen

Bei der WM 2026 kommt es zum Sechzehntelfinal-Duell zwischen Norwegen und der Elfenbeinküste. ran verrät, wo das Spiel live gezeigt wird.

Die K.o.-Phase bei der WM 2026 hat begonnen und serviert uns einige packende Duelle. Reichlich Spannung verspricht auch das Duell zwischen Norwegen und der Elfenbeinküste (Dienstag, ab 19 Uhr im LIVETICKER und Joyn-Stream).

Update: 18:02 Uhr - Die Aufstellungen sind da! Elfenbeinküste Y. Fofana - G. Doué, Kossounou, Agbadou, Konan - I. Sangaré, Kessié, Inao Oulai, Y. Diomande - Bonny, Pepé Norwegen Nyland - Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe - Berge, Ödegaard, Berg - Sörloth, Haaland, Nusa

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Beide Nationen haben sich als Gruppen-Zweite für das Sechzehntelfinale qualifiziert und gezeigt, dass sie bei der WM für eine positive Überraschung sorgen könnten. Hier kostenlos streamen: Elfenbeinküste vs. Norwegen am 30. Juni ab 19 Uhr auf Joyn

Die Norweger präsentierten sich gegen den Irak (4:1) und gegen Senegal (3:2) überaus offensivfreudig und konnten das Weiterkommen frühzeitig fix machen. Überragender Mann war Erling Haaland mit vier Turniertoren. Zum Abschluss der Gruppenphase konnte eine norwegische B-Mannschaft Frankreich (1:4) allerdings nicht Paroli bieten. Die Elfenbeinküste hat ihr Auftaktspiel gegen Ecuador mit 1:0 gewonnen und Deutschland einen packenden Fight geliefert. Zwar zogen die Ivorer hier mit 1:2 den Kürzeren, jedoch reichte ein 2:0 gegen Curacao für das sichere Weiterkommen. Die Ivorer verfügen über eine gute Athletik und können insbesondere mit Yan Diomande und Amad Diallo über die Außenbahnen Gefahr erzeugen.

Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn Jetzt live Jetzt live • Fussball WM 2026 live: Elfenbeinküste – Norwegen im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • Fussball WM 2026 live: Elfenbeinküste – Norwegen im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 17:00 • Fussball WM 2026 live: England – DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 17:00 • Fussball WM 2026 live: England – DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 21:45 • Fussball WM 2026 live: Belgien – Senegal im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 21:45 • Fussball WM 2026 live: Belgien – Senegal im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

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Bald verfügbar Freitag, 03.07. 19:15 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 03.07. 19:15 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 03.07. 20:00 • Fussball WM 2026 live: Australien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 03.07. 20:00 • Fussball WM 2026 live: Australien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 04.07. 03:15 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 04.07. 03:15 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

Norwegen vs. Elfenbeinküste live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026? Partie: Norwegen vs. Elfenbeinküste

Anstoß : Montag, 30. Juni 2026, 19:00 Uhr (deutsche Zeit)

Spielort: AT&T Stadium, Arlington (USA)

Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Sechzehntelfinale

Wer überträgt Norwegen gegen Elfenbeinküste heute Nacht live im TV und Stream? Die Partie zwischen Norwegen und Elfenbeinküste ist im Free-TV in der ARD zu sehen. Außerdem besteht die Möglichkeit, einen kostenlosen Livestream zu nutzen. Dieser ist nicht nur auf "sportschau.de", sondern auch auf Joyn zu finden. Hier kostenlos streamen: Elfenbeinküste vs. Norwegen am 30. Juni ab 19 Uhr auf Joyn MagentaTV hat die Rechte für alle 104 WM-Spiele und wird auch das Match zwischen Norwegen und der Elfenbeinküste live und in voller Länge im TV und Stream servieren. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig. Auch interessant: WM 2026: Diese Spiele laufen exklusiv bei MagentaTV

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WM 2026: Norwegen vs. Elfenbeinküste im Liveticker Wer das Sechzehntelfinale zwischen der Norwegen und der Elfenbeinküste nicht live verfolgen kann, bleibt bei uns auf dem Laufenden. Einen kostenlosen Liveticker zu Norwegen gegen Elfenbeinküste gibt es wie gewohnt auf ran.de - inklusive aller Tore, Highlights und spielentscheidender Szenen.

Der Austragungsort: AT&T Stadium, Arlington, USA Das AT&T Stadium gehört mit 80.000 Zuschauerplätzen zu den größten WM-Arenen. Die am 27. Mai 2009 eröffnete Arena ist normalerweise die Spielstädte der Dallas Cowboys. Die Arena hat ein verschließbares Dach und ist berühmt für seinen riesigen, mittig über dem Spielfeld hängenden HD-Videowürfel, der zu den größten der Welt zählt. Bei der WM 2026 werden im AT&T Stadium insgesamt neun Partien ausgetragen. Am 6. und am 14. Juli werden hier noch ein Achtel- und ein Halbfinale steigen.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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