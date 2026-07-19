ran Fußball WM 2026 - Fans über Halftime-Show: "Immerhin nicht Grönemeyer" Videoclip • 01:17 Min Link kopieren Teilen

Das Finale der Fußball-WM 2026 steht vor der Tür. Alle Infos zum letzten von 104 Spielen der Mammut-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko: Wer überträgt Spanien gegen Argentinien?

WM 2026 live im TV und Stream: Welcher Sender zeigt das Finale? 19. Juli: 21:00 Uhr: Spanien vs. Argentinien - live auf Joyn, im ZDF und MagentaTV

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+++ Update, 00:45 Uhr: Trump auf dem Podium - mit dem Weltmeister auf dem Siegerfoto +++ US-Präsident Donald Trump hat sich auf dem Siegerfoto der spanischen Fußball-Weltmeister verewigt. Der 80-Jährige blieb bei der Siegerehrung auf dem Podest stehen, nachdem er gemeinsam mit FIFA-Präsident Gianni Infantino Spaniens Kapitän Rodri den Goldpokal übergeben hatte. Im goldenen Konfettiregen schaute Trump dem Treiben einen Moment lang zu, ehe er mit Infantino die Bühne verließ. Zusammen hatten sie nach dem spanischen 1:0 (0:0) nach Verlängerung über Titelverteidiger Argentinien im Finale der XXL-WM den Rasen betreten, um bei der Zeremonie im MetLife Stadium von East Rutherford die Preise zu vergeben. Begleitet wurde Trump von Pfiffen. Im 104. und letzten Spiel des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada war er zum ersten Mal in einem Stadion aufgetaucht. In seiner Loge saß er zwischen Ehefrau Melania und Infantino.

+++ Update, 00:43 Uhr: Nun wird gefeiert +++ Aus den Händen von Infantino und Trump erhält nun Rodri den Pokal und stemmt ihn ihn die Höhe. Die Argentinier sind auch immer noch am Rande der Bühne und sehen dem siegreichen Gegner beim Feiern zu.

+++ Update, 00:39 Uhr: Der Weltmeister kommt +++ Der frischgebackene Weltmeister Spanien darf nun die Bühne betreten. Zuerst erhalten alle Spieler und Betreuer ihre Medaille, dann überreicht US-Präsident Trump an Kapitän Rodri den WM-Pokal.

+++ Update, 00:37 Uhr: Tränen bei Messi +++ Nach der Medaillen-Übergabe wird Messi von seinen Emotionen übermannt, beim Superstar der Argentinier kullern die Tränen, während er in Richtung der Fans seines Landes blickt. Die Feiern das Team auch trotz der Final-Niederlage.

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+++ Update, 00:36 Uhr: Argentiniens Stars bekommen ihre Medaillen +++ Nach den individuellen Auszeichnungen kommen nun die Argentinier als Verlierer des Endspiels auf die Bühne und erhalten von Trump und Co. ihre Silbermedaillen.

+++ Update, 00:34 Uhr: Rodri ist der beste Spieler des Turniers +++ Spaniens Kapitän Rodri räumt die Auszeichnung als bester Spieler des Turniers ab, erhält den Goldenen Ball. Die argentinischen Fans sind damit nicht einverstanden, skandieren "Messi, Messi, Messi" als Rodri seine Auszeichnung in Empfang nimmt.

+++ Update, 00:33 Uhr: Spanien stellt auch den besten Torhüter +++ Unai Simon wird zum besten Keeper der WM-Endrunde ausgezeichnet. Er hat im Verlauf der WM nur einen Treffer hinnehmen müssen.

+++ Update, 00:31 Uhr: Cubarsi erhält Auszeichnung als bestes Talent +++ Spaniens Innenverteidiger Pau Cubarsi wird als bestes Talent der WM ausgezeichnet.

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+++ Update, 00:29 Uhr: Schiedsrichter Vincic erhält Dank und Medaille +++ Zunächst sind die Unparteiischen um Slavko Vincic auf der Bühne, holen sich ihre Medaillen und Glückwünsche von Infantino und Trump ab.

+++ Update, 00:27 Uhr: Pfiffe für Trump und Infantino +++ Der FiFA-Boss Gianni Infantino kommt mit US-Präsident Donald Trump zur Siegerehrung aufs Feld. Für das Duo gibt es deutlich hörbar Pfiffe im Stadion.

+++ Update, 00:24 Uhr: Noch müssen die Spieler warten +++ Der frühere spanische Weltmeister Sergio Ramos bringt den WM-Pokal nun auf die auf dem Rasen aufgebaute Bühne, dann kann es losgehen mit der Siegerehrung.

+++ Update, 00:18 Uhr: Die Teams stellen sich schon mal auf +++ So langsam geht es los mit der Siegerehrung. Beide Mannschaften haben sich schon mal aufgestellt und schauen zu, wie die letzten Vorbereitungen getroffen werden, bevor der offizielle Teil der Feierlichkeiten losgehen kann.

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+++ Update, 00:08 Uhr: Gleich gibt es die Siegerehrung +++ Nach 120 kräfteraubenden Minuten im MetLife Stadium feiern die Spanier auf der einen Seite den WM-Titel, während Argentinien um Superstar Lionel Messi niedergeschlagen auf dem Rasen sitzt. In Kürze wird es die Siegerehrung geben und natürlich die Übergabe des WM-Pokals an die Iberer.

+++ Update, 00:02 Uhr: Spanien ist Weltmeister! Joker Ferran Torres sorgt für die Erlösung +++ Die Spanier haben durch ein 1:0-Sieg in der Verlängerung gegen Argentinien den WM-Titel 2026 eingefahren. Joker Ferran Torres erzielte in der 106. Minute den entscheidenden Treffer für die Iberer.

+++ Update, 23:15 Uhr: Ende der regulären Spielzeit - es gibt Verlängerung +++ Nach einem 0:0 nach 90 Minuten geht das WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien in die Verlängerung. Nach der Gelb-Roten Karte für Enzo Fernandez spielt Argentinien nun in Unterzahl.

+++ Update, 21:55 Uhr: Halbzeit - Spanien vs. Argentinien 0:0 +++ Zur Halbzeit des WM-Finals zwischen Spanien und Argentinien steht es noch 0:0.

+++ Update, 20:55 Uhr: Rede von Tom Cruise +++ Der Hollywood-Star Tom Cruise hält vor dem Anstoß im Stadion eine kurze Rede, die Spieler warten schon im Tunnel, um gleich rauszukommen.

+++ Update, 20:52 Uhr: Der WM-Pokal wird aufs Feld gebracht +++ Nachdem der Showact rum ist, kommt nun der WM-Pokal auf das Spielfeld. Präsentiert wird er von den beiden ehemaligen Champions Andres Iniesta (Spanien) und Mario Kempes (Argentinien).

+++ Update, 20:48 Uhr: Auftritt von Robbie Williams +++ Der britische Sänger hat nun an der Seite von Nicole Scherzinger seinen Auftritt mit der FIFA-Hymne "Desire".

+++ Update, 20:45 Uhr: Jennifer Hudson singt die Nationalhymne +++ Nun beginnt das Vorprogramm vor dem Finale. Jennifer Hudson singt die US-Nationalhymne im MetLife Stadium.

+++ Update, 19:42 Uhr: Pre-Game-Show mit zahlreichen Stars beginnt +++ Vor dem Finale gibt es heute eine Pre-Game-Show im MetLife Stadium. Diese hat gerade eben begonnen. Robbie Williams, die Sängerinnen Laura Pausini und Nicole Scherzinger sowie der Streamer IShowSpeed und Schauspieler Tom Cruise sind Teil dieses Show-Events, bevor dann das Finale losgeht.

+++ Update, 19:35 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++ Spanien: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal. Argentinien: Emiliano Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico - De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister - Gonzalez, Messi, Alvarez.

Die WM live auf Joyn Bald verfügbar Dienstag, 21.07. 12:45 • Radsport Tour de France im Livestream: 15. Etappe Verfügbar auf Joyn 315 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 21.07. 12:45 • Radsport Tour de France im Livestream: 15. Etappe Verfügbar auf Joyn 315 Min Link kopieren Teilen

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WM 2026: Wer zeigt Spiele im Livestream? Alle 104 Spiele der XXL-WM in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis zum 19. Juli) zeigt in Deutschland nur die Telekom, die im Mai die Exklusiv-Rechte vom Weltverband FIFA gekauft hatte. Wie schon bei der Heim-EM 2024 erwarben ARD und ZDF nun Sublizenzen von der Telekom. Die Spiele, die im Free-TV von der ARD und vom ZDF übertragen werden, könnnen zudem auch kostenlos im Livestream auf Joyn verfolgt werden. Wer aber wirklich alle Partien des Turniers live sehen will, braucht ein Abo des Pay-TV-Angebots MagentaTV. Auch interessant: WM 2026: Diese Spiele laufen exklusiv bei MagentaTV Die Telekom hatte sicherstellen müssen, dass nicht alle Partien hinter einer Bezahlschranke verschwinden. Der Rundfunkstaatsvertrag sieht nämlich vor, dass bei Weltmeisterschaften zumindest die Spiele der deutschen Mannschaft, das Eröffnungsspiel sowie die Halbfinals und das Endspiel im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt werden müssen. MagentaTV hatte bereits die EM 2021, die WM 2022 und die EM 2024 komplett übertragen. WM-Rekordtorschützen: Top 20 der ewigen Torjägerliste

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