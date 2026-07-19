ran Fußball WM 2026: Nicht Yamal! Dieser Spanien-Star begeistert Hummels Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Die TV-Sender fahren mit einem breiten Aufgebot an Kommentatoren und Moderatoren bei der Fußball-WM 2026 auf. ran verrät, wer mit dabei ist.

WM-Finale: ZDF ändert Sende-Konzept mit Kramer und Mertesacker Das ZDF sendete ihre WM-Übertragungen bislang mit Ausnahme des jeweiligen Kommentators aus dem Studio in Berlin. Für das Finale in News York / New Jersey ändert der Sender nun dieses Konzept: Mit Christoph Kramer und Per Mertesacker schickt das ZDF seine beiden Weltmeister von 2014 in die USA - statt von der Couch berichten die Experten und Moderator Jochen Breyer also aus nächster Nähe aus dem Stadion. Kathrin Müller-Hohenstein und Christian Streich halten im Berliner WM-Studio des ZDF die Stellung. WM 2026: So lange kann das Finale Spanien vs. Argentinien heute dauern

WM 2026 heute live: Kommentatoren und Moderatoren für das Finale Spanien vs. Argentinien am 19. Juli

21:00 Uhr - live im ZDF, im ZDF-Stream, auf Joyn und auf MagentaTV

ZDF-Moderation: Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer

ZDF-Kommentator: Oliver Schmidt

ZDF-Experte: Friederike Kromp, Christian Streich, Christoph Kramer und Per Mertesacker



MagentaTV-Moderation: Laura Wontorra, Johannes B. Kerner

MagentaTV-Kommentator: Wolff Fuss

MagentaTV-Experten: Tabea Kemme, Thomas Müller, Mats Hummels und Jürgen Klopp

MagentaTV Field Reporterin: tbd

- Anzeige -

- Anzeige -

WM 2026: Diese Kommentatoren und Moderatoren sind dabei Die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) wird auch medial ein ganz großes Event. Die ARD und das ZDF sind im Free-TV dabei und übertragen einen Großteil der Partien, während die kostenpflichtige Plattform MagentaTV die Exklusiv-Rechte für alle 104 Spiele besitzt. Die drei Sender setzen auf ein großes Aufgebot an Kommentatoren und Moderatoren. ran verrät, welche Stimmen bei der WM 2026 dabei sind und wer die deutschen Vorrundenspiele begleitet.

Weltmeisterschaft 2026: Welche Kommentatoren sind im Einsatz? ARD: Tom Bartels

Christina Graf

Philipp Sohmer

Florian Naß

Bernd Schmelzer ZDF Oliver Schmidt

Martin Schneider

Gari Paubandt

Claudia Neumann MagentaTV Wolff-Christoph Fuß

Christian Straßburger

Jonas Friedrich

Jan Platte

Marco Hagemann

Markus Höhner

Benni Zander

Christina Rann

Alexander Klich

Robby Hunke

Cornelius Küpper

Julian Engelhard

- Anzeige -

- Anzeige -

Dir gefallen ran-News? Ergebnisse von ran.de bei Google bevorzugen

WM 2026: Das sind die Stadien in Kanada, Mexiko und den USA Die WM-Stadien 2026 in Kanada, Mexiko und den USA

Die WM-Endrunde 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Nun stehen auch die Stadien fest, in denen die Endrunde ausgetragen wird. ran zeigt die Arenen in den drei Ländern, in denen der Weltmeister ermittelt wird. (Stand: 05. Februar 2024)

Auch interessant: WM 2026: 4,5 Millionen Ticketanfragen in der ersten Phase imago

Atlanta: Mercedes-Benz Stadium

Kapazität: 71.000

WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale 2017 Getty Images

Boston/Foxborough: Gillette Stadium

Kapazität: 68.756

WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale) 2018 Getty Images

Dallas: AT&T-Stadium

Kapazität: 80.000 bis 108.713

WM-Spiele: 9 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale) 2010 Getty Images

Houston: NRG Stadium

Kapazität: 71.500

WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale) 2007 Getty Images

Kansas City: Arrowhead Stadium

Kapazität: 76.416

WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale) 2011 Getty Images

Los Angeles: SoFi Stadium

Kapazität: 70.270 (bis zu 100.240 Plätze)

WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale) getty

Miami: Hard Rock Stadium

Kapazität: 65.326

WM-Spiele: 7 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale, Spiel um Platz 3) 2017 Getty Images

New York/New Jersey: MetLife Stadium

Kapazität: 82.500

WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, Finale) 2016 Getty Images

Philadelphia: Lincoln Financial Field

Kapazität: 69.176

WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale) 2017 Getty Images

San Francisco: Levi's Stadium

Kapazität: 68.500

WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32) 2016 Getty Images

Seattle: Lumen Field

Kapazität: 67.000

WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale) 2016 Getty Images

Guadalajara/Mexiko: Estadio Akron

Kapazität: 45.500

WM-Spiele: 4 (4 Gruppenspiele) getty

Mexiko City/Mexiko: Aztekenstadion

Kapazität: 81.070

WM-Spiele: 5 (3 Gruppenspiele, darunter das Eröffnungsspiel, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale) 2017 Getty Images

Monterrey/Mexiko: Estadio BBVA Bancomer

Kapazität: 51.000

WM-Spiele: 4 (3 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32) imago

Toronto/Kanada: BMO Field

Kapazität: 30.991

WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32) getty

Vancouver/Kanada: BC Place Stadium

Kapazität: 21.000 - 54.320

WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale) 2020 Getty Images 1 / 17 zum vorherigen Bild

zum nächsten Bild

WM 2026: Sind auch Co-Kommentatoren dabei? Ja. Unter den zahlreichen Experten befinden sich auch einige prominente Namen, die als Co-Kommentator phasenweise oder dauerhaft zu hören sind. Bei der ARD übernehmen diesen Job Almuth Schult und Thomas Hitzelsperger. Das ZDF verzichtet hingegen auf eine klassische Co-Moderation und lässt die Experten vor und nach dem Spiel sowie in der Pause zu Wort kommen. MagentaTV setzt auf Leverkusen-Profi Robert Andrich, der ganz nahe am Geschehen mit dabei sein soll. Jürgen Klopp, Thomas Müller oder Mats Hummels unterstützen punktuell mit Live-Taktik-Analysen. WM 2026: Alle Informationen zum großen WM-Finale in New York

- Anzeige -