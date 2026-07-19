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WM 2026 heute live: Kommentatoren und Moderatoren für MagentaTV und ZDF beim Finale - ZDF ändert das Sendekonzept
Aktualisiert:von ran
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Videoclip • 01:01 Min
Die TV-Sender fahren mit einem breiten Aufgebot an Kommentatoren und Moderatoren bei der Fußball-WM 2026 auf. ran verrät, wer mit dabei ist.
WM-Finale: ZDF ändert Sende-Konzept mit Kramer und Mertesacker
Das ZDF sendete ihre WM-Übertragungen bislang mit Ausnahme des jeweiligen Kommentators aus dem Studio in Berlin. Für das Finale in News York / New Jersey ändert der Sender nun dieses Konzept: Mit Christoph Kramer und Per Mertesacker schickt das ZDF seine beiden Weltmeister von 2014 in die USA - statt von der Couch berichten die Experten und Moderator Jochen Breyer also aus nächster Nähe aus dem Stadion.
Kathrin Müller-Hohenstein und Christian Streich halten im Berliner WM-Studio des ZDF die Stellung.
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WM 2026 heute live: Kommentatoren und Moderatoren für das Finale
Spanien vs. Argentinien am 19. Juli
21:00 Uhr - live im ZDF, im ZDF-Stream, auf Joyn und auf MagentaTV
ZDF-Moderation: Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer
ZDF-Kommentator: Oliver Schmidt
ZDF-Experte: Friederike Kromp, Christian Streich, Christoph Kramer und Per Mertesacker
MagentaTV-Moderation: Laura Wontorra, Johannes B. Kerner
MagentaTV-Kommentator: Wolff Fuss
MagentaTV-Experten: Tabea Kemme, Thomas Müller, Mats Hummels und Jürgen Klopp
MagentaTV Field Reporterin: tbd
WM 2026: Diese Kommentatoren und Moderatoren sind dabei
Die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) wird auch medial ein ganz großes Event.
Die ARD und das ZDF sind im Free-TV dabei und übertragen einen Großteil der Partien, während die kostenpflichtige Plattform MagentaTV die Exklusiv-Rechte für alle 104 Spiele besitzt.
Die drei Sender setzen auf ein großes Aufgebot an Kommentatoren und Moderatoren.
ran verrät, welche Stimmen bei der WM 2026 dabei sind und wer die deutschen Vorrundenspiele begleitet.
Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn:
Weltmeisterschaft 2026: Welche Moderatoren sind mit dabei?
ARD:
Esther Sedlaczek (Stadion)
Lea Wagner (Studio)
Malte Völz (Studio)
ZDF:
Katrin Müller-Hohenstein (Studio)
Jochen Breyer (Studio)
Amelie Stiefvatter (Vorort/Moderation nachts)
Alexander Ruda (Vorort/Moderation nachts)
Lili Engels (DFB-Quartier)
Johannes B. Kerner (Stadion/Studio New York)
Laura Wontorra (Studio New York)
Anna Kraft (Studio Ismaning)
Jan Henkel (Moderation Taktik-Team)
Weltmeisterschaft 2026: Welche Kommentatoren sind im Einsatz?
ARD:
Christina Graf
Philipp Sohmer
Florian Naß
Bernd Schmelzer
ZDF
Martin Schneider
Gari Paubandt
MagentaTV
Wolff-Christoph Fuß
Christian Straßburger
Jonas Friedrich
Jan Platte
Marco Hagemann
Markus Höhner
Benni Zander
Alexander Klich
Robby Hunke
Cornelius Küpper
Julian Engelhard
Dir gefallen ran-News?
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WM 2026: Sind auch Co-Kommentatoren dabei?
Ja. Unter den zahlreichen Experten befinden sich auch einige prominente Namen, die als Co-Kommentator phasenweise oder dauerhaft zu hören sind.
Bei der ARD übernehmen diesen Job Almuth Schult und Thomas Hitzelsperger. Das ZDF verzichtet hingegen auf eine klassische Co-Moderation und lässt die Experten vor und nach dem Spiel sowie in der Pause zu Wort kommen.
MagentaTV setzt auf Leverkusen-Profi Robert Andrich, der ganz nahe am Geschehen mit dabei sein soll. Jürgen Klopp, Thomas Müller oder Mats Hummels unterstützen punktuell mit Live-Taktik-Analysen.
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