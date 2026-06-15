Es wurde bereits prophezeit, dass es während der WM zu extremen Wetterbedingungen kommen könnte. In Houston drohen aufgrund eines Tropensturms heftige Überschwemmungen.

Eine Hochwasserwarnung hat vorübergehend zur Schließung des FIFA-Fanfests in der WM-Austragungsstadt Houston geführt.

Das teilte das WM-Organisationskomittee der Astronautenstadt, in der das DFB-Team am Sonntag seinen Auftakt mit 7:1 gegen Curacao gewonnen hatte, vor den Spielen am Montag (Ortszeit) mit.

"Die Sicherheit der Fans, Mitarbeiter, Freiwilligen und Rettungskräfte hat für uns weiterhin oberste Priorität", hieß es in der Erklärung. Das Fanfest in East Downtown, das Platz für 7500 Menschen bietet, musste wegen heftigen Regenfällen schon am Sonntag zweimal kurzzeitig geschlossen werden. Wann und ob es in den nächsten Tagen wieder geöffnet werden kann, ist unklar.