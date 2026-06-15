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WM 2026: Houston sperrt Fanfest - Wetter-Chaos bei Portugal-Spiel?

Aktualisiert:

von SID

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DFB-Team: Neuer mit Brasilien-Vergleich nach 7:1-Sieg

Videoclip • 02:39 Min

Es wurde bereits prophezeit, dass es während der WM zu extremen Wetterbedingungen kommen könnte. In Houston drohen aufgrund eines Tropensturms heftige Überschwemmungen.

Eine Hochwasserwarnung hat vorübergehend zur Schließung des FIFA-Fanfests in der WM-Austragungsstadt Houston geführt.

Das teilte das WM-Organisationskomittee der Astronautenstadt, in der das DFB-Team am Sonntag seinen Auftakt mit 7:1 gegen Curacao gewonnen hatte, vor den Spielen am Montag (Ortszeit) mit.

"Die Sicherheit der Fans, Mitarbeiter, Freiwilligen und Rettungskräfte hat für uns weiterhin oberste Priorität", hieß es in der Erklärung. Das Fanfest in East Downtown, das Platz für 7500 Menschen bietet, musste wegen heftigen Regenfällen schon am Sonntag zweimal kurzzeitig geschlossen werden. Wann und ob es in den nächsten Tagen wieder geöffnet werden kann, ist unklar.

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WM 2026: Cristiano Ronaldo und Co. betroffen?

Denn in weiten Teilen von Südosttexas hat der nationale Wetterdienst bis Donnerstagmorgen eine Flutwarnung herausgegeben. Vor allem am Mittwoch, wenn Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo und die DR Kongo das nächste Spiel in Houston bestreiten, werde ein "tropischer Regensturm" erwartet, der "Potenzial für lebensbedrohliche plötzliche Überschwemmungen" biete.

Insgesamt finden sieben Spiele in Houston statt, nach dem DFB-Team und zweimal Portugal sind in der Vorrunde am kommenden Wochenende auch die Niederlande zu Gast. Das Stadion der NFL-Franchise Houston Texans selbst ist geschlossen, der lokale Wetterdienst bittet aber die Fans, am Mittwoch genug Zeit bei der Stadionanreise einzuplanen.

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