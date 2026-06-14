DFB-Team: Trotz 7:1 - Leroy Sané wird von Fans gegrillt

Die deutsche Nationalmannschaft startet mit einem Kantersieg in die WM, doch die echten Prüfsteine kommen erst jetzt. Ein Kommentar.

Auch wenn der krasse Außenseiter und Weltranglisten-82. aus Curacao am Ende mit 7:1 bezwungen wurde, war es dennoch in erster Linie ein Pflichtsieg.

Im Gegensatz zum furiosen 4:0 über den damaligen Mitfavoriten Portugal gibt der Auftritt zwölf Jahre später aber kaum Anlass für vorzeitige Titelträume.

Die gute Nachricht: Deutschland hat erstmals seit 2014 wieder sein erstes Spiel bei einer WM-Endrunde gewonnen - und seinerzeit wurde man bekanntlich Weltmeister.

Curacao kein Maßstab - Turnier für DFB-Elf startet erst jetzt

Die fehlenden Automatismen waren der Mannschaft von Julian Nagelsmann anzumerken, die in dieser Formation nur beim 2:1 im letzten Test gegen die USA zusammengespielt hatte.

Hinzu kamen mindestens in der ersten Stunde ein fehlender Zugriff sowie mangelnde Galligkeit im Abschluss und teilweise auch in der Defensive, nicht nur vor dem zwischenzeitlichen Ausgleich.

Dass es am Ende trotzdem einen klaren Erfolg gab, lag vor allem an der Überforderung des körperlich abbauenden Fußball-Zwergs aus der Karibik und weniger an einem Feuerwerk der deutschen Auswahl.

Abgesehen vom vermutlich künftigen Bayern-Profi Nathaniel Brown, Felix Nmecha, mit Abstrichen Jamal Musiala und dem erneut als Joker überzeugenden Deniz Undav konnten die anderen DFB-Akteure kaum Werbung in eigener Sache betreiben.

Trotzdem wird Nagelsmann ziemlich sicher dem Großteil seiner Startelf auch im zweiten Vorrundenspiel gegen die Elfenbeinküste das Vertrauen schenken.

Dann muss sich die Mannschaft allerdings steigern, denn die kommenden Gegner werden Fehler sofort bestrafen.

Für eine realistische Einschätzung der deutschen Chancen war Curacao kein Maßstab, die WM beginnt erst jetzt richtig.

Immerhin mit einem torreichen Erfolgserlebnis, das ungeachtet aller Schwächen weiteres Selbstvertrauen gibt für die anstehenden schwereren Aufgaben.

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