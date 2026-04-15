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Nimmt der Iran trotz des Krieges mit den USA an der Weltmeisterschaft 2026 teil? Nun hat sich Trainer Amir Ghalenoei geäußert - und zeigt sich optimistisch.

Die iranische Nationalmannschaft ist trotz des laufenden Konflikts mit den USA zuversichtlich, an der Weltmeisterschaft in diesem Sommer teilzunehmen.

Nationaltrainer Amir Ghalenoei erklärte am Dienstag: "Es gibt derzeit keinen Grund, nicht teilzunehmen, und das werden wir - so Gott will - dann auch tun."

Der iranische Fußballverband arbeite bereits an den weiteren Vorbereitungen, darunter Testspielen, berichtete Ghalenoei laut der staatlichen Nachrichtenagentur "Irna".

Auch Sportminister Ahmed Donjamali äußerte sich optimistisch – allerdings mit klaren Bedingungen. "Je normaler die Lage, desto wahrscheinlicher die Teilnahme", sagte er am Montagabend.

Voraussetzung sei weiterhin die geltende Waffenruhe zwischen den Konfliktparteien sowie die Sicherheit von Spielern und Trainerstab, die von den USA während der WM gewährleistet werden müsse.