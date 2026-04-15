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Pünktlich zur WM: DFB startet eigenen Pay-TV-Sender
Aktualisiert:von ran
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Videoclip • 01:01 Min
Pünktlich zur WM wird der Deutsche Fußball-Bund (DFB) über seinen eigenen Pay-TV-Sender "DFB.TV" Inhalte rund um den deutschen Fußball senden.
Der DFB wird in wenigen Wochen seinen eigenen Pay-TV-Sender "DFB.TV" starten. Das gab der Verband in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt. Demnach ist der Start des Senders für den 22. Mai 2026, den Vorabend des DFB-Pokalfinales der Männer, geplant.
"Mit diesem innovativen Angebot unterstreicht der DFB seinen Anspruch, neue Wege in der Vermarktung zu gehen und den Fußball in Deutschland in seiner Gesamtheit noch näher zu den Fans zu bringen. Ziel des neuen Angebots ist es, die gesamte Vielfalt des deutschen Fußballs sichtbar zu machen", heißt es von Verbandsseiten.
DFB.TV soll "ein wichtiger Baustein der Gesamtkommunikationsstrategie des DFB" werden und die "A‑Nationalmannschaften durch Trainingslager, Länderspiele und Turniere" begleiten. Dazu soll es auch Livespiele der Junior*innen‑Nationalteams, der 2. Frauen‑Bundesliga, vom Finaltag der Amateure bis hin zu Futsal, Beachsoccer und dem DFB-ePokal geben. Auch vom Team Base Camp und aus dem "German House of Soccer" in den USA bei der anstehenden WM wird der Sender live berichten.
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DFB.TV: So viel kostet das Abo
Gleichzeitig wird der Sender Zusammenfassungen des DFB-Pokals der Männer und Frauen, der 3. Liga, der Google Pixel Frauen-Bundesliga und der Nationalmannschaften senden sowie "Rückblicke auf die Geschichte des DFB, große Turniermomente der Nationalmannschaften und legendäre DFB‑Pokalspiele".
Auch die Themen Talentförderung, Trainingsmethoden und Schiedsrichterwesen sollen in eigenen Sondersendungen beleuchtet werden.
DFB.TV wird als Joint Venture mit der SPORTAINMENT Media Group aus Hamburg umgesetzt und wird unter anderem über DAZN, HD+, Vodafone und Zattoo in HD-Qualität über Kabel, Satellit, IPTV und OTT empfangbar sein.
Die Kosten für ein Abonnement belaufen sich auf 5,99 Euro monatlich bzw. 59,99 Euro im Jahresabo. DFB.TV ist ebenfalls in der Schweiz und in Österreich empfangbar.
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