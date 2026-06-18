WM 2026 - Trinkpausen in der Kritik: Zuschauer in Toronto mit Buhrufen

ran Fußball WM 2026: CR7 mit Horror-Zahlen - Netz fordert Bankplatz Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Buhrufe in Toronto: Die umstrittenen Trinkpausen bei der Fußball-WM sorgen weiter für Gesprächsstoff. Auch beim Spiel zwischen Ghana und Panama (1:0) gab es wie vom Weltverband FIFA vorgeschrieben in beiden Halbzeiten jeweils eine "Hydration Break" - trotz einer Temperatur von nur 19 Grad und Dauerregen in der kanadischen Metropole. Die Fans quittierten die Spielunterbrechung jeweils mit Buhrufen.

Die FIFA wird das Thema Trinkpausen vorerst nicht los. In Toronto kam es zu massiven Buhrufen, nachdem es bei 19 Grad und Dauerregen in der Partie zwischen Ghana und Panama die "Hydration Breaks" gab. Die verpflichtenden Trinkpausen sind wegen der teils großen Hitze beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada offiziell als Schutzmaßnahme für die Spieler gedacht. Doch viele Fans haben den Verdacht, dass sie auch einen wirtschaftlichen Hintergrund haben. Denn die übertragenden Sender zeigen in den jeweils drei Minuten natürlich gerne Werbung.

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