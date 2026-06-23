WM 2026 jetzt live: Portugal vs. Usbekistan im Free-TV, Joyn-Livestream, Liveticker und Prognose

ran Fußball WM 2026: CR7 mit Horror-Zahlen - Netz fordert Bankplatz Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Nach dem matten 1:1-Auftakt steht Portugal am 2. Gruppenspieltag gegen WM-Debütant Usbekistan bereits unter Druck. So siehst du das Duell am Dienstag live im Free-TV, kostenlosen Joyn-Stream und Liveticker.

In Texas kommt es zum ersten historischen WM-Duell dieser beiden Nationen. Doch die Favoritenrolle wackelt nach dem ersten Spieltag: Portugal agierte beim Remis gegen DR Kongo überraschend ideenlos in der Offensive und muss sich deutlich steigern. Usbekistan hingegen kassierte zum Auftakt eine 1:3-Niederlage gegen Kolumbien, bewies über weite Strecken aber durchaus Gegenwehr. WM 2026: Portugal vs. Usbekistan am 23. Juni ab 19:00 Uhr LIVE und KOSTENLOS im Joyn-Stream Für Superstar Cristiano Ronaldo, der seine historisch sechste Weltmeisterschaft bestreitet, ist ein Sieg nach dem verpatzten Start Pflicht. Ein weiteres Stolpern darf sich die Mannschaft von Trainer Roberto Martínez nicht erlauben. Usbekistan hingegen will nach der Auftaktpleite die ersten Punkte auf der WM-Bühne einfahren.

Die WM live auf Joyn Jetzt live Jetzt live • Fussball WM 2026 live: Portugal - Usbekistan im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • Fussball WM 2026 live: Portugal - Usbekistan im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 21:15 Uhr • Fussball WM 2026 live: England - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 185 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 21:15 Uhr • Fussball WM 2026 live: England - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 185 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 03:40 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 110 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 03:40 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 110 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 20:15 • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Kanada im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 20:15 • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Kanada im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 23:45 • Fussball WM 2026 live: Marokko - Haiti im Stream Verfügbar auf Joyn 145 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 23:45 • Fussball WM 2026 live: Marokko - Haiti im Stream Verfügbar auf Joyn 145 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 25.06. 22:00 • Fussball WM 2026 live: Ecuador - Deutschland im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 25.06. 22:00 • Fussball WM 2026 live: Ecuador - Deutschland im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 26.06. 01:00 • Fussball WM 2026 live: Tunesien - Niederlande im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 26.06. 01:00 • Fussball WM 2026 live: Tunesien - Niederlande im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 26.06. 04:00 • Fussball WM 2026 live: Paraguay - Australien im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 26.06. 04:00 • Fussball WM 2026 live: Paraguay - Australien im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 26.06. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Norwegen - Frankreich im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 26.06. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Norwegen - Frankreich im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 27.06. 01:45 • Fussball WM 2026 live: Kap Verde - Saudi-Arabien im Stream Verfügbar auf Joyn 145 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 27.06. 01:45 • Fussball WM 2026 live: Kap Verde - Saudi-Arabien im Stream Verfügbar auf Joyn 145 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 27.06. 23:00 • Fussball WM 2026 live: Kroatien - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 27.06. 23:00 • Fussball WM 2026 live: Kroatien - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

- Anzeige -

- Anzeige -

Portugal vs. Usbekistan heute live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026? Anstoß : Dienstag, 23. Juni 2026, 19:00 Uhr (deutsche Zeit)

Ortszeit : 12 Uhr

Spielort : NRG Stadium, Houston (Texas)

Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Gruppe K

Wer überträgt Portugal gegen Usbekistan heute live im TV und Stream? Das Vorrundenspiel zwischen Portugal und Usbekistan wird am Dienstag, den 23.06.2026, live im Free-TV in der ARD ausgestrahlt. Die Übertragung beginnt mit den Vorberichten in der Regel rund eine halbe Stunde vor dem Anpfiff. Wer das Spiel online verfolgen möchte, findet einen kostenlosen Livestream in der ARD Mediathek, sowie auf Joyn.

WM 2026: Portugal vs. Usbekistan heute im Liveticker Keine Zeit, das Spiel im TV oder Stream zu verfolgen? Mit dem kostenlosen ran-Liveticker verpasst du keine Sekunde der Partie zwischen Portugal und Usbekistan. Wir liefern jede wichtige Szene, alle Tore und die spannendsten Highlights aus dem NRG Stadium in Houston.

Portugal vs. Usbekistan heute live: Prognose, Tipps und Quoten zur WM-Partie Die Rollen für diese geschichtsträchtige Partie sind trotz der jüngsten Ergebnisse klar verteilt: Die Buchmacher führen die Seleção mit einer Siegquote von rund 1,16 bis 1,22 als haushohen Favoriten, was einer statistischen Gewinnchance von über 80 Prozent entspricht. Die Experten-Prognosen (u.a. von Weltmeister Guido Buchwald) tendieren nach dem portugiesischen Fehlstart zu einer deutlichen Trotzreaktion und tippen auf ein klares 3:0 für Portugal. Da Usbekistan unter Trainer Fabio Cannavaro taktisch extrem diszipliniert und mit einer sehr kompakten Defensive erwartet wird, dürfte auf Portugal Geduldsarbeit zukommen. Wenn es der Mannschaft um Cristiano Ronaldo gelingt, die spielerischen Probleme aus der Auftaktpartie abzustellen und das Tempo im Mittelfeld hochzuhalten, könnte ein Sieg mit zwei Toren Vorsprung möglich sein. Für Usbekistan ruhen die Hoffnungen auf einem Geniestreich von Premierentorschütze Abbosbek Fayzullaev, um dem Favoriten gefährlich zu werden.

- Anzeige -

- Anzeige -

Portugal vs. Usbekistan: Der direkte Vergleich Das WM-Gruppenspiel in Houston ist eine historische Premiere: Es gab noch nie ein direktes Duell zwischen den A-Nationalmannschaften aus Portugal und Usbekistan – weder bei einem Turnier noch in einem Testspiel. Die Rollen vor dem ersten Aufeinandertreffen sind klar verteilt: Das europäische Top-Team rund um Cristiano Ronaldo geht als erfahrener Dauergast und klarer Favorit in die Partie. WM-Debütant Usbekistan hingegen feiert 2026 seine Turnierpremiere und reist als unbeschriebenes Blatt und krasser Außenseiter nach Texas, der im ersten Duell der Verbandsgeschichte auf die Sensation hofft.

Der Spielort: NRG Stadium Austragungsort der Partie ist das NRG Stadium in Texas. Die Arena fasst über 72.000 Zuschauer und ist die Heimstätte des NFL-Teams Houston Texans. Neben dem berühmten Houston Rodeo fanden hier bereits zwei Super Bowls sowie Spiele der Copa América statt. Ein großer Pluspunkt für die Profis: Das Stadion besitzt ein einziehbares Dach und ist komplett klimatisiert. Trotz der texanischen Sommerhitze herrschen beim Duell zwischen Portugal und Usbekistan somit perfekte Bedingungen auf dem Rasen.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

- Anzeige -