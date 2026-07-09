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WM 2026: Ronaldos Ex-Coach übernimmt offenbar Portugal - Pepe als Co-Trainer?
Aktualisiert:von Julian Bachmann
ran Fußball
WM 2026: Ronaldos letzte WM spaltet die Fans
Videoclip • 01:06 Min
Der neue Trainer der portugiesischen Nationalmannschaft soll bereits feststehen. Für Superstar Cristiano Ronaldo wäre es ein bekanntes Gesicht.
Fabrizio Romano hat sein "Here we go" bei dieser spannenden Personalie schon getwittert. Laut dem Transfermarkt-Experten wird Jorge Jesus neuer Cheftrainer von Portugal.
Der 71-Jährige trainierte zuletzt Al-Nassr und durfte dort zusammen mit Cristiano Ronaldo die Meisterschaft feiern. Der 141-malige Nationalspieler Pepe soll ihm als Assistent zur Seite stehen, wie der portugiesische Radiosender "Correio da Manha" berichtet.
Das Projekt mit Jesus ist trotz dessen fortgeschrittenen Alters nicht nur auf die EM 2028, sondern auch auf die WM 2030 ausgerichtet, schreibt Romano. Der Trainer habe die Vertragsbedingungen akzeptiert.
Neben dem kürzlichen Meisterschaftserfolg mit Al-Nassr verbuchte Jesus bereits viele weitere Titel in seiner Sammlung. In Portugal gewann er mit Benfica Lissabon unter anderem drei Meisterschaften und einmal den Pokal. Die saudi-arabische Meisterschaft gewann Jesus auch mit Al-Hilal. Mit Flamengo holte er unter anderem die brasilianische Meisterschaft und die Copa Libertadores.
An Erfahrung mangelt es dem Coach jedenfalls nicht. Allerdings wäre es das erste Mal, dass Jesus eine Nationalmannschaft übernimmt.
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Martínez: "Macht ohne Titel keinen Sinn, weiterzumachen"
Der portugiesische Verband gab derweil am Mittwoch und damit zwei Tage nach der 0:1-Niederlage im WM-Achtelfinale gegen Spanien den Abschied des bisherigen Coaches Roberto Martinez samt dessen Trainerstabs bekannt. Der Spanier hatte bereits kurz nach dem Spiel erklärt: "Es stimmt, dass dies mein letztes Spiel für die portugiesische Nationalmannschaft ist."
Weiter führte der 52-Jährige aus: "Es ist das Ende eines Zyklus. Ich bin nach Portugal gekommen, um die Weltmeisterschaft zu gewinnen - und ohne den Titel macht es keinen Sinn, weiterzumachen."
Seit 2023 stand Martínez insgesamt 45 Mal an der Seitenlinie und coachte die Seleção. Im vergangenen Jahr gewann das Team mit dem Spanier an der Seitenlinie in Deutschland die Nations League.
Insgesamt war er in 45 Partien für das Team um "CR7" verantwortlich. Dabei gelangen ihm 32 Siege bei sechs Unentschieden und sieben Niederlagen.
Die Weltmeisterschaft 2026 war die erste in seiner Karriere. Bittererweise endete diese frühzeitig - durch den Treffer von Mikel Merino in der Nachspielzeit.
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