WM 2026
WM 2026: Julian Nagelsmann begeistert mit Traumtor im Training
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
WM 2026: Plötzlich crasht Nagelsmann den Kanzler-Anruf
Videoclip • 01:22 Min
Bei ihrem Trainer können sich die deutschen Nationalspieler noch etwas abschauen: Julian Nagelsmann hat im Training der DFB-Auswahl in Winston-Salem ein feines rechtes Füßchen bewiesen.
Der Bundestrainer versenkte einen Freistoß über eine Dummy-Mauer hinweg mit viel Gefühl traumhaft im Winkel. Das zeigt ein Video, das der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf Instagram gepostet hat.
Nagelsmann musste seine Spielerkarriere frühzeitig beenden. Nach einem Meniskus- und Knorpelschaden war bereits im Alter von 20 Jahren Schluss. Bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada ist Nagelsmann mit 38 Jahren der jüngste Trainer des Turniers.
Die DFB-Auswahl startet am Sonntag (19 Uhr live auf Joyn) in Houston gegen Curacao in die WM. Weitere Gegner in der Vorrunde sind Elfenbeinküste (20.06. um 22 Uhr live auf Joyn) und Ecuador (25.06. um 22 Uhr live auf Joyn).
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