WM 2026: Kap Verde lässt alles Schlechte am Fußball und der WM vergessen! Ein Kommentar

ran Fußball WM 2026 - Jürgen Klopp bestätigt DFB-Gespräche: "Ich bin bereit" Videoclip • 05:10 Min Link kopieren Teilen

Die kapverdischen Inseln sind die Märchen-Story der WM 2026. Um ein Haar hätten sie Titelverteidiger Argentinien ausgeschaltet. Diese Mannschaft überschattet alles Schlechte, das es bei dieser WM gibt - und das hat Gründe. Ein Kommentar.

Die Wettquoten darauf, dass Kap Verde punkt- und torlos bei der Debüt-Weltmeisterschaft 2026 ausscheidet, waren bedeutend niedriger als jene darauf, dass der Inselstaat in die K.o.-Runde kommen und da auch noch den amtierenden Weltmeister Argentinien am Rande der Niederlage haben würde. Solche Spiele sind nicht nur der Grund, wieso bei Sportwetten immer der Anbieter mit Plus rausgeht. Sie sind der Grund, wieso Fußball so ein wunderbarer Sport ist. Lionel Messi nach Zittersieg erleichtert: "Wir kommen zurück"

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WM 2026: Kap Verde lässt Fans die großen Probleme vergessen Freilich, eine Runde weiter in der Endabrechnung ist Argentinien. Während diese denkwürdige Partie im Sechzehntelfinale für die Albiceleste nur ein böser Schrecken war, ist es für die kapverdischen Inseln das größte Spiel der Verbandsgeschichte. Das 2:3 nach Verlängerung gegen Lionel Messi und Co. war jedoch viel mehr: Jeder, der dieses Spiel sah und gefesselt von der Dramatik und individuellen Klasse war, vergaß ein wenig die großen Probleme bei dieser WM. Kap Verde scheidet gegen Argentinien erhobenen Hauptes aus: "Wie ein Sieg" Der vergaß die horrenden Ticketpreise. Der vergaß das regelrechte Mobbing gegen den Iran. Der vergaß auch, dass Schiedsrichter trotz gültiger Papiere nicht einreisen durften und auch, dass US-Präsident Donald Trump das Ausrichterland am liebsten in eine Autokratie umbauen würde. Am Ende wurde einfach ein bisschen Fußball gespielt. Mit Herz, mit Einsatz, mit Leidenschaft, mit Spaß und individueller Klasse - auch vom Underdog. Das ist Fußball!

WM 2026: Herz und Leidenschaft werden am Ende immer gewinnen All diese Attribute wurden im Sensationstor von Sidny Lopes Cabral zum 2:2 in der Verlängerung kombiniert. Der ehemalige Spieler von Viktoria Köln - dessen letztes Tor für die Viktoria übrigens auch ein Fernschuss in den Winkel war - hat sich wohl gar nichts bei seinem Abschluss gedacht und einfach den Ball sprechen lassen. Exakt das ist es, was Fußballfans rund um den Globus sehen wollen. Und das wird sich auch immer durchsetzen. Selbst wenn man ein großes Bild aufmacht: Hat Paris St. Germain die Champions League gewonnen, als die Franzosen wahllos Superstars mit Geld beworfen haben und gegen den Ball zu sechst gearbeitet haben? Nein. "Hölle von Miami": Pressestimmen zum Argentinien-Drama gegen Kap Verde Die CL hat PSG erst gewonnen, als ein Trainer seiner Mannschaft einimpfte, dass jeder Spieler in jedem Spiel alles auf dem Platz lassen muss, um ein Spiel zu gewinnen. Wenn das dann auch noch auf ein Bankkonto mit einem de facto unbegrenzten Budget trifft, dann ist es kaum möglich, das zu bezwingen. Für Cabo Verde, wie das Land laut eigener Verfassung heißt, ist diese WM-Partie in Miami ein Vorbild für alle zukünftigen Spiele. Eigentlich für jeden haushohen Underdog im Weltfußball. Denn genau das ist Fußball.

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