ran NBA Basketball NBA: Knicks-Parade in New York! Zehntausende feiern Brunson und Co. Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern Basketball gibt den Meistertitel in einem historischen Kollaps in den BBL Finals aus der Hand. Diese Saison war ein Desaster mit Ansage. Ein Kommentar.

FC Bayern Basketball: Für eigene Ansprüche ungenügend Das soll nicht bedeuten, dass die Bayern-Basketballer in der BBL nicht mehr der Maßstab sind oder dass sich die Berliner diesen Titel nicht absolut verdient hätten. Doch für einen Verein, der den Anspruch hat, sich nicht nur im deutschen, sondern auch im europäischen Basketball zu etablieren, war diese Spielzeit ungenügend. In der Euroleague letztlich chancenlos, im DBB-Pokal setzte es eine bittere Pleite vor eigenem Publikum gegen die Bamberg Baskets, nun folgte auch noch der historische Kollaps im schicken SAP Garden, der eigentlich für große europäische Nächte gegen Real Madrid, Panathinaikos und Co. hochgezogen wurde. Eine titellose Saison mit bitterem Beigeschmack.

- Anzeige -

- Anzeige -

BBL Finals: Svetislav Pesic ist gescheitert Trainer Svetislav Pesic erlebt somit ein bitteres Ende seiner legendären Karriere. Seine Verdienste im deutschen Basketball kann ihm niemand nehmen, dennoch muss man festhalten, dass der Serbe an dieser Mannschaft gescheitert ist. Sein verheerendes Fazit: "Mir ist es als Trainer nie gelungen, eine Mannschaft zu bilden, die in schweren Momenten des Spiels zurückkommt." So war diese Niederlage sinnbildlich für die verkorkste Saison der Münchner: Ein individuell weniger stark besetztes Team schlägt den Favoriten mit mannschaftlicher Geschlossenheit und Nervenstärke. Zwei Qualitäten, die die Bayern in dieser Spielzeit zu oft vermissen ließen.

Nächste Sport-Livestreams auf Joyn Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Argentinien - Österreich im Stream Verfügbar auf Joyn 225 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Argentinien - Österreich im Stream Verfügbar auf Joyn 225 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 22:20 Uhr • Fussball WM 2026 live: Frankreich - Irak im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 22:20 Uhr • Fussball WM 2026 live: Frankreich - Irak im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 23.06. 04:45 • Fussball WM 2026 live: Jordanien - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 23.06. 04:45 • Fussball WM 2026 live: Jordanien - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 23.06. 18:00 • Fussball WM 2026 live: Portugal - Usbekistan im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 23.06. 18:00 • Fussball WM 2026 live: Portugal - Usbekistan im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 23.06. 21:15 • Fussball WM 2026 live: England - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 185 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 23.06. 21:15 • Fussball WM 2026 live: England - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 185 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 03:40 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 110 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 03:40 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 110 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 20:15 • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Kanada im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 20:15 • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Kanada im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 22:15 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 22:15 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 23:45 • Fussball WM 2026 live: Marokko - Haiti im Stream Verfügbar auf Joyn 145 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 23:45 • Fussball WM 2026 live: Marokko - Haiti im Stream Verfügbar auf Joyn 145 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 25.06. 22:00 • Fussball WM 2026 live: Ecuador - Deutschland im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 25.06. 22:00 • Fussball WM 2026 live: Ecuador - Deutschland im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 26.06. 20:15 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 26.06. 20:15 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

FC Bayern Basketball: Zoff um Anton Gavel Star-Neuzugänge wie Ex-NBA-Profi Spencer Dinwiddie oder Xavier Rathan-Mayes entpuppten sich als teure Missverständnisse. Dazu kommt die fehlende Kontinuität auf der Trainerposition. Es fehlte ein klares Rollenverständnis und Hierarchie. Andi Obst, der individuell eine starke Saison gespielt hatte, musste offensiv oft eine zu große Last tragen. Hinten raus fehlte dann die letzte Kraft. Die Nebengeräusche rund um Anton Gavel, der wohl kommender Wunschtrainer der Bayern ist, waren sportlich nicht entscheidend, passen aber ins Bild. Diese Saison wirkte reaktiv ohne nachhaltiges Konzept - was in der vorzeitigen Trennung von Gordon Herbert gipfelte. Die gute Nachricht für den FCBB: Für kommende Saison war ohnehin ein Neustart geplant. Thorsten Leibenath, ist der Meister-Architekt von ratiopharm Ulm - und soll die Bayern jetzt als Geschäftsführer Sport in die europäische Spitze führen.

Vermutlich dann an der Seite seines ehemaligen Meister-Trainers in Ulm Anton Gavel.

FC Bayern Basketball braucht langfristigen Plan Ganz egal, wer bei den Bayern bald an der Seitenlinie steht: Für nachhaltigen Erfolg braucht es eine kohärenten, langfristig konzipierten Plan. Einfach die größten Namen unter Vertrag zu nehmen, die man sich leisten kann, funktioniert nicht.

München braucht Kadertiefe für die lange EuroLeague-Saison, eine klare Rollenverteilung und vor allem Konstanz. Nur so können sich jene Mechanismen und mannschaftliche Geschlossenheit einstellen. Natürlich gibt es bei EuroLeague-Teams immer ein hohe Fluktuation. Die absoluten Top-Spieler kann selbst ein FC Bayern meist nicht lange halten. Doch es braucht einen festen Kern um die deutschen Nationalspieler wie Obst, Johannes Voigtmann und Co. - gezielt verstärkt mit internationalen Topspielern, die deren Spielerprofile gut ergänzen. Gordon Herbert hat es mit der deutschen Nationalmannschaft mit seinem Drei-Jahres-Plan vorgemacht. Für die Bayern wäre das eine gute Blaupause, auch wenn der Trainer dann ein anderer ist.

- Anzeige -