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WM 2026: Stress im DFB-Team? Offenbar Aussprache zwischen Deniz Undav und Julian Nagelsmann
Veröffentlicht:von ran.joyn.de
ran Fußball
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Videoclip • 01:34 Min
Gibt es eine Spannung zwischen Deniz Undav und Julian Nagelsmann? Angeblich soll es nun eine Aussprache zwischen dem Stürmer und dem Bundestrainer gegeben haben.
Deniz Undav hat in der laufenden Bundesligasaison mit 23 Toren und 13 Vorlagen die besten Werte aller deutschen Stürmer. Trotzdem muss der 29-Jährige vom VfB Stuttgart weiter um seinen Platz im WM-Kader bangen.
Bei den beiden Testspielen der DFB-Elf in der Länderspielpause saß Undav zunächst auf der Bank. Gegen die Schweiz (4:3) startete Kai Havertz im Sturmzentrum, gegen Ghana (2:1) durfte Nick Woltemade von Beginn an ran. Erst zur Halbzeit kam Undav ins Spiel und erzielte in der 88. Minute den späten Siegtreffer.
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DFB-Team: Aussprache zwischen Undav und Nagelsmann?
Wie die "Bild" berichtet, kam es am Dienstag, 31. März, zu einem vertraulichen Telefonat zwischen Bundestrainer Julian Nagelsmann und dem Angreifer. Thema war die öffentliche Debatte, die unmittelbar nach dem Ghana-Spiel entstanden war.
Undav hatte nach seinem Tor erklärt, er wolle durch weitere Treffer seine Rolle für die WM möglicherweise noch verändern. Nagelsmann hatte daraufhin im Gespräch mit Journalisten geantwortet, dass dies ein unwahrscheinliches Szenario sei und solche Aussagen Undav selbst nur unter Druck setzen würden.
In dem Telefonat haben sich Nagelsmann und Undav demnach ausgesprochen und sich darauf geeinigt, das Thema medial nicht weiter zu befeuern. Beide Seiten haben vereinbart, künftig keine weiteren Aussagen zu der Angelegenheit zu treffen.
Ziel sei es, Spekulationen zu vermeiden und die Debatte um die März-Länderspiele nicht weiter aufzuheizen.
Ob Undav letztlich zur WM fährt, entscheidet sich in den kommenden Wochen. Die endgültige Kadernominierung erfolgt am 12. Mai.
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