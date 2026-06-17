ran Fußball WM 2026: "All-Time-Classic": Friedrich adelt Messi-Performance Videoclip • 58 Sek Link kopieren Teilen

Der Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich erklärte bei "MagentaTV", dass Lionel Messi eigentlich schon nach einer guten halben Stunde hätte vom Platz gestellt werden müssen.

Lionel Messi führte Weltmeister Argentinien mit einem Gala-Auftritt zum Auftaktsieg, stellte nebenbei den WM-Torrekord ein - hätte eigentlich aber schon in der ersten Halbzeit Rot sehen müssen. Granit Xhaka sorgt laut Medien für Unbehagen im Schweizer Camp So zumindest sieht es Patrick Ittrich. "Für mich ist das eine Rote Karte", sagte der Bundesliga-Schiedsrichter bei "MagentaTV" über ein Foul Messis im Spiel gegen Algerien (3:0): "Wir haben diverse Beispiele aus der Bundesliga, wo das mit Rot bestraft wurde. Er wollte das nicht, ohne Frage, aber das ist kein Grund, keine Rote Karte zu geben." In der 31. Minute hatte Messi Algeriens Kapitän Aissa Mandi mit offener Sohle an der Wade erwischt. Da stand es bereits 1:0 durch den ersten Treffer des Superstars (17.), später gelangen ihm zwei weitere Tore (60./76.). Messi liegt damit in der Liste der Rekordtorjäger bei Weltmeisterschaften gleichauf mit Miroslav Klose (je 16).

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