WM 2026
WM 2026: Lionel Messi wird nach Tor-Rekord von internationale Presse gefeiert - "König der Welt"
Aktualisiert:von SID/ran.de
ran Fußball
WM 2026: "GOAT-Debatte zu Ende?" Fans rasten nach Messi-Gala aus
Videoclip • 02:00 Min
"König der Welt" - nach seinem WM-Torrekord wird Lionel Messi gefeiert. Internationale Pressestimmen zur historischen Leistung im Überblick.
Lionel Messi hat es geschafft: Am Montagabend traf der Argentinier doppelt beim 2:0-Sieg gegen Österreich und sicherte sich damit den Torrekord von Miroslav Klose.
Der deutsche Torjäger gratulierte Lionel Messi sofort. "Lionel Messi ist für mich der beste Fußballer aller Zeiten! Glückwunsch, Champion!", sagte er der "Süddeutschen Zeitung": "Das ist auch völlig okay, der Rekord wird sowieso irgendwann geknackt werden, und dann darf das gerne Messi machen. Ich bin ein großer Fan von Messi, schon immer gewesen."
WM-Rekordtorschützen: Lionel Messi bricht Rekord von Klose - ewige Torjäger-Liste
Und auch die internationale Presse ist außer sich und überschlägt sich mit Superlativen. Eine Auswahl.
Argentinien
Clarin: "Eine neue Symphonie von Lionel Messi mit einem Orchester, das ihn fehlerfrei begleitet. Messi wird immer mehr zur Legende. (...) Unglaublich! Ein weiteres Kapitel in den Geschichtsbüchern für Messi, der mit fast 39 Jahren spielt und läuft wie ein Kind."
La Nacion: "König der Welt! Niemand kann den König stoppen. Der argentinische Kapitän bricht alle Rekorde. (...) Sein Kampfgeist ist ungebrochen, sein Talent kennt kein Verfallsdatum, weshalb Messi immer wieder Argumente findet, um jegliche Kategorisierung zu widerlegen."
England
The Times: "Lionel Messi zerreißt die Rekordbücher."
Guardian: "Der unaufhaltsame Messi bricht den WM-Torrekord. Es musste Lionel Messi sein, es musste an diesem Tag sein und vielleicht musste es sogar in Dallas sein. (...) Ein erster Goldener Schuh wäre kein schlechtes Geschenk für eine Ikone, die am Mittwoch 39 Jahre alt wird."
Frankreich
L'Equipe: "Ein historischer Messi sichert Argentinien das Weiterkommen. Kurz vor seinem 39. Geburtstag hat Lionel Messi keine Zeit zu verlieren, und der argentinische Kapitän klärte die Frage des WM-Torrekords im Handumdrehen."
Le Figaro: "Messi verschiebt die Grenzen. Wie weit wird er noch kommen? Nach seinem fulminanten Hattrick gegen Algerien untermauerte Lionel Messi mit einem Doppelpack gegen Österreich seinen Legendenstatus im Fußball."
Italien
Gazzetta dello Sport: "Messi hört nicht auf: Er kommt auf 18 Treffer und setzt sich von Klose ab. Messi ist das unangefochtene Licht dieses soliden, kompakten, wenn auch nicht allzu spektakulären Argentiniens – abgesehen vom Kapitän selbst. Am Mittwoch wird die "10" ihren 39. Geburtstag feiern, aber er läuft wie ein Junger. Am Ende gehen sogar die Österreicher zu ihm, um ihn zu umarmen."
La Repubblica: "Unglaublicher, unaufhaltsamer Messi. Er schreibt Geschichte, wieder einmal."
Weitere Fußball-Videos
ran Fußball
WM 2026: "Kleiner Fan-Moment": Messi klatscht mit Müller und Klopp ab
Videoclip • 02:10 Min
ran Fußball
WM 2026: Norwegen rudert Richtung KO-Phase
Videoclip • 31 Sek
ran Fußball
WM 2026: "GOAT-Debatte zu Ende?" Fans rasten nach Messi-Gala aus
Videoclip • 02:00 Min
Spanien
As: "Messi, Legende unter Legenden, ein Mythos unter Mythen."
Marca: "Wieder er. Wieder die '10'. Wieder Lionel Messi. Was dieser Junge leistet, ist erstaunlich."
Österreich
Der Standard: "Am Ende hatte Argentinien einen Lionel Messi zu viel. Die ÖFB-Elf kämpfte wacker, doch auch an einem ineffizienten Tag war der argentinische Superstar nicht aufzuhalten."
Schweiz
Blick: "Messi krönt sich zum alleinigen WM-Tor-König. 40 Jahre nach dem Tor von Diego Maradona mit der 'Hand Gottes' sorgt Lionel Messi für einen weiteren denkwürdigen WM-Moment."
Weitere News zur Fußball-WM
WM
WM-Kommentar: Ausgerechnet Kap Verde zeigt, dass sich nicht alles um Europa dreht
WM
Cristiano Ronaldo: Ist seine Zeit vorbei? Der Elefant im Raum spaltet Portugal
WM
DFB-Team: 13 mögliche Gegner in der ersten K.o.-Runde
WM
Nach Real-Wechsel: Morddrohungen gegen Freundin von Spanien-Star
WM
Alvarez will weg - Atletico macht sich über Barca-Interesse lustig
WM
Das Problem auf rechts liegt nicht an Kimmich