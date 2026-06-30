Fußball
WM 2026 - Mats Hummels nach DFB-Aus: "Schreit auf der verantwortlichen Seite nach Konsequenzen"
Veröffentlicht:von ran.de
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WM-Aus: DFB-Team enttäuscht gegen Paraguay
Videoclip • 02:51 Min • Ab 12
Nach dem WM-Aus gegen Paraguay spart Mats Hummels nicht mit Kritik. Der Weltmeister von 2014 fordert Konsequenzen beim DFB, stellt die Arbeit der Verantwortlichen infrage und rechnet zudem mit Rücktritten mehrerer Nationalspieler.
Nach dem erneuten frühen WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft hat Ex-Weltmeister Mats Hummels deutliche Kritik geübt. Der frühere Nationalspieler sieht nach dem Scheitern im Sechzehntelfinale gegen Paraguay Handlungsbedarf – und zwar nicht nur bei den Spielern.
"Auf der verantwortlichen Seite schreit es schon irgendwie nach Konsequenzen. Das kann ich nicht anders sagen. Wir hatten jetzt die Heim-EM, Heim-Nations-League und das Turnier hier. Die Heim-EM wird mir im Nachhinein sportlich, von den Leistungen her immer noch zu gut geredet", sagte Hummels bei MagentaTV.
Auch die Entwicklung nach der EM 2024 bewertet der 37-Jährige kritisch: "Die beiden anderen Turniere waren jeweils enttäuschend. Deswegen muss das ein Thema sein. Sowohl vom Bundestrainer selbst aus, als auch vom Verband. Zumindest muss es Gespräche darüber geben, das kann nicht anders sein. Dafür ist Fußball zu sehr Leistungssport."
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DFB-Team: Mats Hummels fordert "harte Entscheidungen"
Zugleich rechnet Hummels damit, dass das Aus personelle Folgen im Kader haben könnte. "Auf Spielerseite kann ich mir schon vorstellen, dass einige von sich aus zurücktreten werden. Und dann muss man vielleicht auch an Entscheidungen ran, die Spieler betreffen, die jetzt vielleicht erst Anfang 30 sind, aber schon bei vier, fünf, sechs Turnieren die Chance verpasst haben, für Deutschland ein gutes Turnier zu spielen oder gute Ergebnisse zu erzielen."
Als Grund für die anhaltenden Probleme nennt Hummels vor allem die fehlenden sportlichen Erfolge über einen langen Zeitraum. "Weil es für mich kein Zufall ist, dass eben seit der EM 2016 kein einziges starkes Turnier mehr von Deutschland dabei ist." Deshalb nimmt er insbesondere die Spieler in die Pflicht: "Das fängt in erster Linie mit den Spielern an, weil wir hatten verschiedene Trainer dazwischen. Und da erwarte ich auch von einigen, dass sie selber sagen, ich mache nicht mehr weiter. Aber ich erwarte auch, dass der aktuelle oder dann eventuell neue Bundestrainer auch ein paar harte Entscheidungen trifft."
Unterstützung bekam Hummels von MagentaTV-Experte Jürgen Klopp. Der frühere Liverpool- und BVB-Coach sagte: "Mats hat recht und es klingt brutal. Wir reden über ein Jahrzehnt."
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