WM 2026 - Mats Hummels nach DFB-Aus: "Schreit auf der verantwortlichen Seite nach Konsequenzen"

:newstime WM-Aus: DFB-Team enttäuscht gegen Paraguay Videoclip • 02:51 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Nach dem WM-Aus gegen Paraguay spart Mats Hummels nicht mit Kritik. Der Weltmeister von 2014 fordert Konsequenzen beim DFB, stellt die Arbeit der Verantwortlichen infrage und rechnet zudem mit Rücktritten mehrerer Nationalspieler.

Nach dem erneuten frühen WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft hat Ex-Weltmeister Mats Hummels deutliche Kritik geübt. Der frühere Nationalspieler sieht nach dem Scheitern im Sechzehntelfinale gegen Paraguay Handlungsbedarf – und zwar nicht nur bei den Spielern. "Auf der verantwortlichen Seite schreit es schon irgendwie nach Konsequenzen. Das kann ich nicht anders sagen. Wir hatten jetzt die Heim-EM, Heim-Nations-League und das Turnier hier. Die Heim-EM wird mir im Nachhinein sportlich, von den Leistungen her immer noch zu gut geredet", sagte Hummels bei MagentaTV. Auch die Entwicklung nach der EM 2024 bewertet der 37-Jährige kritisch: "Die beiden anderen Turniere waren jeweils enttäuschend. Deswegen muss das ein Thema sein. Sowohl vom Bundestrainer selbst aus, als auch vom Verband. Zumindest muss es Gespräche darüber geben, das kann nicht anders sein. Dafür ist Fußball zu sehr Leistungssport."

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