Kurz vor der Eröffnung der bisher größten Fußball-WM aller Zeiten kommt es zu Protesten vor dem Aztekenstadion.

Zwei Tage vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-WM ist es nahe des Aztekenstadions in Mexiko-Stadt zu Massenprotesten gekommen.

Tausende Demonstranten blockierten die Hauptzufahrt zur ikonischen Arena, in der am Donnerstag Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika aufeinandertreffen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP.

Seit vergangener Woche demonstrieren Lehrkräfte für höhere Löhne und neue Verhandlungen über das Rentensystem.