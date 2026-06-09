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WM 2026: Mexiko-Auftakt im Aztekenstadion in Gefahr? Tausende demonstrieren vor der Spielstätte
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 03:12 Min
Kurz vor der Eröffnung der bisher größten Fußball-WM aller Zeiten kommt es zu Protesten vor dem Aztekenstadion.
Zwei Tage vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-WM ist es nahe des Aztekenstadions in Mexiko-Stadt zu Massenprotesten gekommen.
Tausende Demonstranten blockierten die Hauptzufahrt zur ikonischen Arena, in der am Donnerstag Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika aufeinandertreffen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP.
Seit vergangener Woche demonstrieren Lehrkräfte für höhere Löhne und neue Verhandlungen über das Rentensystem.
Polizei geht vorerst nicht gegen Demonstranten vor
Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum bezeichnete die Proteste als "Provokation", sie schloss es aber vorerst aus, der Polizei den Befehl zu geben, gegen die Demonstranten vorzugehen.
Erst Anfang des Monats hatte es gewaltsame Zusammenstöße zwischen der Polizei und den Demonstranten gegeben.
Die Lehrkräfte drohten, die Proteste während der WM zu intensivieren. Sheinbaum versicherte am Dienstag, die Ausrichtung des Eröffnungsspiels des XXL-Turniers sei garantiert.
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