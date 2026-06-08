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WM 2026

WM 2026: Michael Olise schießt Frankreich gegen Nordirland mit Dreierpack zum Sieg im letzten Test

Aktualisiert:

von SID

ran Fußball

WM 2026: Halbfinal-Aus! Lothar Matthäus im Fragenhagel

Videoclip • 01:33 Min

Frankreich siegt dank Michael Olise im letzten WM-Test gegen Nordirland.

Dank des überragend aufgelegten Bayern-Stars Michael Olise hat Mitfavorit Frankreich eine gelungene WM-Generalprobe gefeiert. Im letzten Testspiel vor dem am Donnerstag beginnenden Turnier in den USA, Mexiko und Kanada bezwang das Team von Nationaltrainer Didier Deschamps Nordirland am Montagabend in Lille mit 3:1 (1:0), Olise erzielte dabei alle drei Treffer.

Erstmals erfolgreich war der Flügelstürmer in der 43. Minute, in der 49. und 74. Minute legte er nach. Für Nordirland traf Patrick Kelly (64.).

Beim zweimaligen Weltmeister standen Desiré Doué, Ousmane Dembelé (beide Paris St. Germain) und William Saliba (FC Arsenal) in der Startformation, sie hatten allesamt Ende Mai noch das Finale in der Champions League bestritten.

Gegen Nordirland, das nicht für die WM qualifiziert ist, erarbeiteten sich die Franzosen vor allem zu Beginn zahlreiche Chancen. Olise belohnte die Auswahl schließlich, bevor Nordirland Mitte der zweiten Halbzeit in der vom deutschen Schiedsrichter Sascha Stegemann geleiteten Partie stärker aufkam.

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Olise unterstreicht mit Traumtor seine WM-Form

Dann jedoch zog Olise in typischer Manier von der rechten Strafraumkante in die Mitte und erzielte sein drittes Tor.

Den vorletzten WM-Test hatte Frankreich in der vergangenen Woche noch verpatzt, als es gegen den deutschen Gruppengegner Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) in Nantes eine 1:2-Niederlage gesetzt hatte.

Deschamps hatte dabei allerdings noch weitgehend auf Spieler von Paris St. Germain verzichtet, die zuvor das Finale in der Königsklasse gegen Arsenal für sich entschieden hatten.

Die französische Mannschaft bestreitet ihr WM-Auftaktmatch am Dienstag der kommenden Woche gegen Senegal. Weitere Gegner in der Gruppe I sind Irak und Norwegen.

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