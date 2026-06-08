Frankreich siegt dank Michael Olise im letzten WM-Test gegen Nordirland.

Dank des überragend aufgelegten Bayern-Stars Michael Olise hat Mitfavorit Frankreich eine gelungene WM-Generalprobe gefeiert. Im letzten Testspiel vor dem am Donnerstag beginnenden Turnier in den USA, Mexiko und Kanada bezwang das Team von Nationaltrainer Didier Deschamps Nordirland am Montagabend in Lille mit 3:1 (1:0), Olise erzielte dabei alle drei Treffer.

Erstmals erfolgreich war der Flügelstürmer in der 43. Minute, in der 49. und 74. Minute legte er nach. Für Nordirland traf Patrick Kelly (64.).

Beim zweimaligen Weltmeister standen Desiré Doué, Ousmane Dembelé (beide Paris St. Germain) und William Saliba (FC Arsenal) in der Startformation, sie hatten allesamt Ende Mai noch das Finale in der Champions League bestritten.

Gegen Nordirland, das nicht für die WM qualifiziert ist, erarbeiteten sich die Franzosen vor allem zu Beginn zahlreiche Chancen. Olise belohnte die Auswahl schließlich, bevor Nordirland Mitte der zweiten Halbzeit in der vom deutschen Schiedsrichter Sascha Stegemann geleiteten Partie stärker aufkam.