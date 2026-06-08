WM 2026
WM 2026: Michael Olise schießt Frankreich gegen Nordirland mit Dreierpack zum Sieg im letzten Test
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
WM 2026: Halbfinal-Aus! Lothar Matthäus im Fragenhagel
Videoclip • 01:33 Min
Frankreich siegt dank Michael Olise im letzten WM-Test gegen Nordirland.
Dank des überragend aufgelegten Bayern-Stars Michael Olise hat Mitfavorit Frankreich eine gelungene WM-Generalprobe gefeiert. Im letzten Testspiel vor dem am Donnerstag beginnenden Turnier in den USA, Mexiko und Kanada bezwang das Team von Nationaltrainer Didier Deschamps Nordirland am Montagabend in Lille mit 3:1 (1:0), Olise erzielte dabei alle drei Treffer.
Erstmals erfolgreich war der Flügelstürmer in der 43. Minute, in der 49. und 74. Minute legte er nach. Für Nordirland traf Patrick Kelly (64.).
Beim zweimaligen Weltmeister standen Desiré Doué, Ousmane Dembelé (beide Paris St. Germain) und William Saliba (FC Arsenal) in der Startformation, sie hatten allesamt Ende Mai noch das Finale in der Champions League bestritten.
Gegen Nordirland, das nicht für die WM qualifiziert ist, erarbeiteten sich die Franzosen vor allem zu Beginn zahlreiche Chancen. Olise belohnte die Auswahl schließlich, bevor Nordirland Mitte der zweiten Halbzeit in der vom deutschen Schiedsrichter Sascha Stegemann geleiteten Partie stärker aufkam.
Aktuelle Sport-Livestreams auf Joyn:
- Bald verfügbar
Dienstag, 09.06. 10:50 • Tennis
Tennis: BOSS Open, ATP in Stuttgart im Livestream
490 MinBald verfügbar
Dienstag, 09.06. 10:50 • Tennis
Tennis: BOSS Open, ATP in Stuttgart im Livestream
490 Min
- Bald verfügbar
Dienstag, 09.06. 17:45 • Fussball
Frauen-Länderspiel: Deutschland - Slowenien live
150 MinBald verfügbar
Dienstag, 09.06. 17:45 • Fussball
Frauen-Länderspiel: Deutschland - Slowenien live
150 Min
- Bald verfügbar
Mittwoch, 10.06. 18:00 • Handball
Handball: WM-Auslosung im Livestream
90 MinBald verfügbar
Mittwoch, 10.06. 18:00 • Handball
Handball: WM-Auslosung im Livestream
90 Min
- Bald verfügbar
Mittwoch, 10.06. 22:10 • WWE
WWE RAW im Stream
150 MinBald verfügbar
Mittwoch, 10.06. 22:10 • WWE
WWE RAW im Stream
150 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 11.06. 21:00 • Fussball
WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream
120 MinBald verfügbar
Donnerstag, 11.06. 21:00 • Fussball
WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream
120 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 11.06. 22:00 • WWE
WWE NXT im Stream
100 MinBald verfügbar
Donnerstag, 11.06. 22:00 • WWE
WWE NXT im Stream
100 Min
- Bald verfügbar
Freitag, 12.06. 18:15 • Basketball
BBL Playoffs live: Finale 1
105 MinBald verfügbar
Freitag, 12.06. 18:15 • Basketball
BBL Playoffs live: Finale 1
105 Min
- Bald verfügbar
Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball
WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream
195 MinBald verfügbar
Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball
WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream
195 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 13.06. 18:00 • Fussball
Sportschau im Livestream
55 MinBald verfügbar
Samstag, 13.06. 18:00 • Fussball
Sportschau im Livestream
55 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 13.06. 21:00 • Fussball
WM Auftakt live: Katar - Schweiz im Stream
120 MinBald verfügbar
Samstag, 13.06. 21:00 • Fussball
WM Auftakt live: Katar - Schweiz im Stream
120 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 13.06. 22:00 • WWE
WWE Smackdown im Stream
160 MinBald verfügbar
Samstag, 13.06. 22:00 • WWE
WWE Smackdown im Stream
160 Min
Olise unterstreicht mit Traumtor seine WM-Form
Dann jedoch zog Olise in typischer Manier von der rechten Strafraumkante in die Mitte und erzielte sein drittes Tor.
Den vorletzten WM-Test hatte Frankreich in der vergangenen Woche noch verpatzt, als es gegen den deutschen Gruppengegner Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) in Nantes eine 1:2-Niederlage gesetzt hatte.
Deschamps hatte dabei allerdings noch weitgehend auf Spieler von Paris St. Germain verzichtet, die zuvor das Finale in der Königsklasse gegen Arsenal für sich entschieden hatten.
Die französische Mannschaft bestreitet ihr WM-Auftaktmatch am Dienstag der kommenden Woche gegen Senegal. Weitere Gegner in der Gruppe I sind Irak und Norwegen.
Auch interessant: WM-Schiedsrichter wird die Einreise in die USA verweigert - Newsticker
Mehr entdecken
WM
Sieg in Nachspielzeit: Oranje müht sich gegen Usbekistan
WM
Power Ranking: DFB-Team in Lauerstellung
WM
Trotz Karl-Aus: Warum der Verzicht auf El Mala richtig ist
WM
WM 2026: ARD und ZDF haben die Rechte im Free-TV - viele Spiele sind trotzdem nicht frei zu sehen
WM
WM: Ranking aller Heimtrikots! Deutschland rasiert
WM
WM 2026: Helene Fischer landet mit neuer Fußball-Hymne auf Platz 1 der deutschen Charts