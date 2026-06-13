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WM 2026: Mit diesem Team USA muss man rechnen! Ein Kommentar
Veröffentlicht:von Kai Esser
ran Fußball
WM 2026: DFB-Gruppe - Hummels überrascht mit stärkstem Gegner
Videoclip • 01:45 Min
Mit einer fantastischen Leistung ist das Team USA in die Heim-WM gestartet. Es war eine Leistung wie aus einem Guss - die Lust auf mehr macht.
Die US-Amerikaner sind durchaus ein kritisches Sportvolk. Es ist ein wenig analog zu Deutschland: Entweder man ist himmelhoch jauchzend euphorisiert und optimistisch - oder das genaue Gegenteil.
Nach diesem Auftaktspiel der USA gegen Paraguay ist die Fraktion der Skeptiker jedoch deutlich geschrumpft. Gegen Paraguay gewannen die US-Boys nach einer spektakulären 1. Halbzeit hochverdient mit 4:1.
Dabei zeigte die Mannschaft von Mauricio Pochettino, dass der Gastgeber nicht nur der Party-Ausrichter sein kann, sondern mehr.
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WM 2026: USA erdrücken mit mitreißender Spielweise
Gegen Paraguay brachte zwar ein Eigentor die Gastgeber auf die Siegerstraße, das war jedoch kein Glück, sondern erzwungen. Mit Gegenpressing par excellence und schnellen Vorstößen über die Flügel dominierten die US-Amerikaner die Mannen aus Paraguay, die eigentlich als ungefähr gleichwertig angesehen wurden.
Trainerfuchs Pochettino, der nicht umsonst die chronisch erfolglosen Tottenham Hotspur ins Champions-League-Finale geführt hat, wusste genau, wie wichtig der Start in dieses Turnier für die Mannschaft ist.
Man wurde das Gefühl nicht los, dass die Mannschaft der Nordamerikaner im SoFi-Stadium von Los Angeles für mehr als nur einen Sieg spielten mit ihrer enorm hohen Einsatzbereitschaft. Mats Hummels attestierte als TV-Experte bei "Magenta Sport" nicht umsonst "die beste Halbzeit eines Teams bisher".
Freilich, Paraguay ist keine Weltklasse-Mannschaft. In der Südamerika-Qualifikation holten sie trotzdem genau so viele Punkte wie Brasilien. Frei nach Per Mertesacker: Eine "Kirmestruppe" ist das ganz sicher nicht. Mexiko ließ sich gegen neun schwache Südafrikaner beispielsweise auf ein Fehlpassfestival ein.
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WM 2026: Die USA wird schwierig zu schlagen sein
Heim-Publikum zu haben kann beflügeln, es kann aber auch in (zu großen Druck) umschlagen. Mit dem hohen Pressing und dem intensiven Anlaufen sorgte die US-Auswahl dafür, dass eine Euphorie im Land entfacht wurde. Mit Ballbesitzfußball kann man keine - bei allem Respekt - Halbtags-Fußballfans in Ekstase versetzen.
In Deutschland würde man sagen "Arbeiterfußball". Der Mannschaft von Pochettino gelang vor dem Halbzeitpfiff so gut wie alles, das aber haben sie sich erzwungen. In Halbbzeit zwei, als Paraguay das 3:1 erzielte, bewies das Publikum Gespür und feuerte die eigene Mannschaft an. Es war Belohnung für die tolle Leistung bis dahin.
Die Liste der Teams, die bei Heim-WMs weiter kamen, als es ihre sportliche Veranlagung eigentlich zugelassen hätte, ist lang. Südkorea 2002, Deutschland 2006, Russland 2018. Selbst Südafrika 2010 erreichte mit vier Punkten einen starken Wert.
Bereits die Generalprobe gegen Deutschland zeigte, dass die US-Boys auch von einer Top-Nation auf eigenem Grund schwer zu schlagen sind.
Und wenn sie die Gastgeber-Euphorie mitnehmen können, dann umso mehr.
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