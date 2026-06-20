ran racing DTM WM 2026: Nagelsmanns Titel-Versprechen? Magath mit Zweifeln Videoclip • 03:32 Min Link kopieren Teilen

Superstar Jeremy Doku könnte zeitnah von der WM abreisen und den Belgiern damit fehlen. Grund ist seine familiäre Situation.

Jeremy Doku befindet sich zurzeit nicht nur im WM-Fieber. Der Flügelspieler von Manchester City erwartet voller Vorfreude Nachwuchs. Für den 24-Jährigen ein Grund, von der WM abzureisen.

Weltmeisterschaft oder Geburt des Kindes? Für Doku steht fest: Lieber verpasst er die WM, als die Geburt seines ersten Kindes: "Es kommt darauf an, wann es passiert, aber es ist mein erstes Kind, also will ich auf jeden Fall dabei sein." Das gab der Superstar auf der Pressekonferenz vor dem zweiten Gruppenspiel gegen den Iran (Belgien vs. Iran, 20.06. um 19:00 Uhr im ZDF-Livestream auf Joyn) bekannt. Circa in der zweiten Juli-Woche, also rund um das Viertelfinale, soll das Kind von Doku und seiner Frau Shireen Erin Lyannda Raymond zur Welt kommen. In der Zeit will Doku nach England reisen, um seine Frau zu unterstützen.

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"Wenn Sie mich fragen, was ich will, dann ist meine Antwort: Niemand will die Geburt seines ersten Kindes verpassen. Aber ich weiß auch, dass es im Fußball auch andere Überlegungen zu berücksichtigen gibt. Ich weiß, dass der Verband seine Spieler unterstützt und Verständnis für die Situation hat. Wir werden sehen, was wir tun können", fügte der ManCity-Star hinzu. Wenn man den belgischen Medienberichten Glauben schenkt, habe der Fußballverband sogar ein Privatflugzeug zu Verfügung gestellt. Auch interessant: WM 2026 - Bald-Bayer Saibari trifft weiter: "Bester Moment"

Heftige Diskussionen in der Heimat Nicht alle können die Entscheidung von Doku nachvollziehen. Im Gegenteil: Der Flügelspieler muss sich heftiger Kritik stellen. So äußerte die französische Journalistin France Pierron: "Du hast die Chance, an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen – es gibt Hunderte Spieler, die dafür töten würden. Bei der Geburt kommst du eh nur in einer Nebenrolle vor." Heftige Worte, die allerdings in Belgien auch auf Gegenwind stießen.

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