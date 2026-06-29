WM 2026: Nick Woltemade spielt der Deutschen Nationalmannschaft keine Rolle - warum eigentlich?

ran Fußball WM 2026 - Rudi Völler verrät DFB-Problem: "Geht bei uns nicht" Videoclip • 01:12 Min Link kopieren Teilen

Nick Woltemade führte die deutsche Nationalmannschaft durch die WM-Qualifikation. Beim Turnier selbst spielt er nun aber keine Rolle. Was ist da los?

Woltemade irritiert über Kritik Damit setzt sich fort, was sich in den vergangenen Monaten schon angebahnt hatte. Der Stürmer hatte kein leichtes erstes Halbjahr 2026. Dabei hatte seine Zeit bei Newcastle United, nach seinem 75-Millionen-Wechsel auf die Insel, eigentlich ganz gut begonnen. Vier Tore in den ersten fünf Spielen brachte er zustande. Danach begann der Stern des 24-Jährigen in der Premier League aber immer mehr zu sinken. Coach Eddie Howe setzte Woltemade immer defensiver ein, Scorer blieben in der Folge aus. Seit Januar steht ein einziges Tor auf dem Statistikbogen des Mittelstürmers. Die Kritik wurde lauter. "Ich bin von manchen Experten weiterhin als Stürmer beurteilt worden. Dann hieß es: Warum schießt Nick so wenig Tore? Warum gibt er nicht mehr Vorlagen? Das waren die falschen Fragen, und ich fand sie nicht ganz fair", sagte "Big Nick" kürzlich dem "Stern". Im deutschen WM-Kader ist er nun wieder auch offiziell Stürmer. Nur eben bislang ohne Beschäftigung.

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Undav läuft Woltemade den Rang ab Das dürfte sich auch im Sechzehntelfinale am Montag gegen Paraguay (ab 22:30 Uhr im kostenlosen Livestream) nicht ändern. Dabei hatte Julian Nagelsmann mit Blick auf Woltemade bei der Nominierung noch verkündet: "Wir kriegen ihn als Team definitiv hin. Nick soll sich keinen 'Kopp' machen." Nun aber haben sich die Vorzeichen geändert. Der 24-Jährige ist nicht mehr erster Backup für den in der Startelf gesetzten Kai Havertz. Deniz Undav, eigentlich als Dampfmacher für Zehner Jamal Musiala vorgesehen, hat sich diesen Status durch starke Leistungen nach Einwechslungen erspielt. Woltemade ist plötzlich nur noch die Nummer drei auf der DFB-Neun. Bitter, hatte er die Mannschaft mit vier wichtigen Treffern in der Qualifikation doch erst zum Turnier geschossen.

Woltemade sieht die Situation nüchtern Der Stürmer sieht auch das ganz nüchtern, norddeutsch wie er eben als gebürtiger Bremer ist. "Die Tore haben mir viel Selbstvertrauen gegeben, ich kenne meinen Anteil an der gelungenen Qualifikation, habe auf dem Niveau mein Können gezeigt. Es war mir aber immer bewusst, dass auch wieder andere Phasen kommen können" In einer solchen befindet er sich nun ganz offensichtlich. Doch das Turnier ist - unter Umständen - noch lang. Und Woltemade wird einfach weiter hart arbeiten, um bereit zu sein, wenn er gebraucht wird. Hängen lässt sich der 1,98-Mann nämlich nicht. In jedem Training ist er gut gelaunt und fokussiert dabei. "Das bringt mich nicht aus der Ruhe, ich kann damit umgehen. Insgesamt war das letzte Jahr verrückt für mich, es hat mein Leben verändert", sagt er. Pokalsieger mit Stuttgart, überragender Spieler bei der U21-EM, Fast-Wechsel zu den Bayern, Transfer in die Premier League gefolgt von einer aufreibenden Debüt-Saison plus WM-Nominierung - alles innerhalb von zwölf Monaten. Da wirft ihn diese zwischenzeitliche Talsohle nicht um.

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