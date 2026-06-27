ran Fußball WM: Mats Hummels – "Für ihn wird es eine besondere Weltmeisterschaft“ Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Für die Three Lions endet die Gruppenphase mit einem Duell gegen Panama. Nachdem beide Teams bereits bei der WM 2018 aufeinandergetroffen waren, kommt es nun zur Neuauflage.

+++ Update, 21:30 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++ Panama: Mosquera - Cordoba, Escobar, Harvey, Andrade, Murillo, Gutierrez - Martinez, Jose Luis Rodriguez, Barcenas - Tomas Rodriguez. England: Pickford - Quansah, Konsa, Guehi, O'Reilly - Anderson, Bellingham, Rogers - Saka, Kane, Rashford.

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Panama vs. England live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026? Anstoß : Samstag, 27. Juni 2026, 23:00 Uhr (deutsche Zeit)

Ortszeit : 17:00 Uhr

Spielort : MetLife Stadium, New York (USA)

Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Gruppe L

Wer überträgt Panama vs. England live im TV und Stream? Die Partie wird im nicht Free-TV ausgestrahlt, sondern wir exklusiv auf MagentaTV ausgestrahlt. Das ZDF überträgt parallel das andere Spiel der Gruppe L - Kroatien gegen Ghana.

WM 2026: Panama vs. England im Liveticker Wer den packenden Showdown in der Gruppe L nicht live vor dem Bildschirm verfolgen kann, bleibt bei uns trotzdem am Ball. Einen kostenlosen Liveticker zu Panama gegen England findest du wie gewohnt auf ran.de - inklusive aller Tore, Highlights und spielentscheidender Szenen in Echtzeit.

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Panama vs. England: Der direkte Vergleich Panama und England trafen bislang erst ein einziges Mal bei einer Endrunde aufeinander - in der Gruppenphase der WM 2018 in Russland. Damals setzten sich die Three Lions mit einem deutlichen 6:1 gegen die Turnierdebütanten aus Mittelamerika durch. Stürmer Harry Kane erzielte in diesem geschichtsträchtigen Spiel einen Dreierpack und sicherte sich später den Goldenen Schuh des Turniers. Verteidiger John Stones steuerte zwei Kopfballtore bei, während Jesse Lingard mit einem präzisen Distanzschuss ebenfalls traf. Panama brennt acht Jahre später auf die Revanche.

Der Spielort: MetLife Stadium Gespielt wird im beeindruckenden MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, das von der FIFA für das Turnier offiziell als New York New Jersey Stadium geführt wird. Die Arena ist normalerweise die Heimat der beiden NFL-Teams New York Giants und New York Jets und bietet Platz für über 82.500 Zuschauer. Für das Turnier 2026 kommt dem Stadion eine ganz besondere Bedeutung zu: Insgesamt acht Partien werden hier ausgetragen. Neben fünf Gruppenspielen und zwei K.-o.-Duellen im Sechzehntel- und Achtelfinale ist die Arena auch die offizielle Kulisse für das ganz große Highlight des Sommers – das WM-Finale am 19. Juli 2026.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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