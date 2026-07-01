WM 2026: Nach Turnier-Aus folgt offenbar Razzia auf dem DFB-Gelände

WM 2026: Nagelsmann unter Beschuss! Schweinsteiger wird deutlich

Den DFB erwartet nach dem Aus bei der WM laut einem Bericht die nächste böse Überraschung. Ermittler sollen die Zentrale des Verbands durchsucht haben.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) kommt einfach nicht zur Ruhe. Nach dem bitteren Aus bei der WM 2026 gab es einem Bericht zufolge Durchsuchungen auf dem DFB-Gelände.

Laut "Bild" haben am Mittwochmorgen rund 150 Ermittler des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen die DFB-Zentrale in Frankfurt am Main durchsucht.

Demnach gehe es dabei um intern möglicherweise illegal vergebene Tickets für die Heim-EM 2024. Die "Bild" berichtet, es gehe um den "Verdacht einer strukturierten Vorteilsgewährung und Bestechung".

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