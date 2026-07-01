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WM 2026: Nach Turnier-Aus folgt offenbar Razzia auf dem DFB-Gelände

Veröffentlicht:

von ran

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WM 2026: Nagelsmann unter Beschuss! Schweinsteiger wird deutlich

Videoclip • 02:04 Min

Den DFB erwartet nach dem Aus bei der WM laut einem Bericht die nächste böse Überraschung. Ermittler sollen die Zentrale des Verbands durchsucht haben.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) kommt einfach nicht zur Ruhe. Nach dem bitteren Aus bei der WM 2026 gab es einem Bericht zufolge Durchsuchungen auf dem DFB-Gelände.

Laut "Bild" haben am Mittwochmorgen rund 150 Ermittler des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen die DFB-Zentrale in Frankfurt am Main durchsucht.

Demnach gehe es dabei um intern möglicherweise illegal vergebene Tickets für die Heim-EM 2024. Die "Bild" berichtet, es gehe um den "Verdacht einer strukturierten Vorteilsgewährung und Bestechung".

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