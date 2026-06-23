WM 2026: Nach Wechsel zu Real Madrid - Morddrohungen gegen Frau von Spanien-Star

Marc Cucurella wird seit seinem Wechsel zu Real Madrid in Spanien angefeindet. Jetzt ist auch seine Freundin im Internet mit Hass-Nachrichten überflutet worden.

Der Wechsel von Marc Cucurella vom FC Chelsea zu Real Madrid war bereits vor dem ersten WM-Spiel Spaniens bekanntgemacht worden. Für 55 Millionen Euro geht es zurück in sein Heimatland.

Seitdem gibt es massiven Gegenwind für den Linksverteidiger, vor allem aus den Fanlagern der Real-Rivalen vom FC Barcelona und von Atletico Madrid.

Besonders brisant ist dabei, dass der Cucurella n seiner Jugend für die Katalanen aufgelaufen war und seine ersten Profieinsätze auch in Barcelona absolvierte.