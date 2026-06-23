Cucurella-Freundin angefeindet
WM 2026: Nach Wechsel zu Real Madrid - Morddrohungen gegen Frau von Spanien-Star
Veröffentlicht:von Malte Ahrens
ran Fußball
WM 2026: Frau von WM-Superstar verhinderte wohl Transfer
Videoclip • 01:07 Min
Marc Cucurella wird seit seinem Wechsel zu Real Madrid in Spanien angefeindet. Jetzt ist auch seine Freundin im Internet mit Hass-Nachrichten überflutet worden.
Der Wechsel von Marc Cucurella vom FC Chelsea zu Real Madrid war bereits vor dem ersten WM-Spiel Spaniens bekanntgemacht worden. Für 55 Millionen Euro geht es zurück in sein Heimatland.
Seitdem gibt es massiven Gegenwind für den Linksverteidiger, vor allem aus den Fanlagern der Real-Rivalen vom FC Barcelona und von Atletico Madrid.
Besonders brisant ist dabei, dass der Cucurella n seiner Jugend für die Katalanen aufgelaufen war und seine ersten Profieinsätze auch in Barcelona absolvierte.
Hass-Kommentare und Morddrohungen gegen Cucurella-Freundin
Erst bei der EM 2024 war Cucurella durch das unrühmliche Handspiel bei deutschen Fans in die Schusslinie geraten. Durch seinen Wechsel zieht er nun auch in seiner Heimat egative Kommentare auf sich.
Doch den Hass bekommt er nicht mehr alleine ab. Seine Frau Claudia Rodriguez soll laut mehreren spanischen Medienberichten zu Folge sogar Morddrohungen auf Social Media bekommen.
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Claudia Rodriguez steht selbst in der Öffentlichkeit und hat viele Fans
Rodriguez steht selbst als Model, Modedesignerin und Influencerin in der Öffentlichkeit. Auf ihrem Instagram-Account hat sie circa 200.000 Follower.
Seit 2018 sind die beiden ein Paar und haben bereits drei Kinder zusammen. Bei der WM hatte Rodriguez ihren Freund bei beiden Spielen im Stadion vor Ort unterstützt.
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