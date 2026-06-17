ran Fußball Zwischen Labubus und Shakira: So lief die Eröffnungsfeier der Fußball-WM 2026 Videoclip • 06:21 Min Link kopieren Teilen

Historisches Novum bei der Weltmeisterschaft 2026: Zum ersten Mal in der Geschichte des Turniers wird das WM-Finale von einer groß angelegten Halbzeitshow begleitet. Was Fans beim Endspiel am 19. Juli im New-York-New-Jersey-Stadion erwartet, erfährst du bei ran.de.

Wird es beim WM-Finale eine Halbzeitshow geben? Ja, die FIFA hat für das Endspiel der WM 2026 offiziell eine Halbzeitshow bestätigt. Damit bricht der Weltverband mit einer langjährigen Tradition. WM 2026: Die Halbzeitshow im Finale am 19. Juni ab ca. 21:45 Uhr LIVE und KOSTENLOS im Joyn-Stream Anders als bei großen US-Sportevents wie dem Super Bowl gab es bei Fußball-Weltmeisterschaften bisher keine künstlerische Unterhaltung während der Pause.

Halbzeitshow zum WM-Finale 2026: Wer tritt auf? Das Line-up für die Premiere besteht aus Madonna, Shakira und BTS. Zudem sollen Figuren aus der Sesamstraße sowie die Muppets Teil des Programms sein. Die Show ist organisatorisch mit dem "FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds" verknüpft.

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Bald verfügbar Donnerstag, 18.06. 18:00 • Fussball WM 2026 live: Tschechien - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 18.06. 18:00 • Fussball WM 2026 live: Tschechien - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 18.06. 23:15 • Fussball WM 2026 live: Kanada - Katar im Stream Verfügbar auf Joyn 170 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 18.06. 23:15 • Fussball WM 2026 live: Kanada - Katar im Stream Verfügbar auf Joyn 170 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 19.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt 2026: USA - Australien im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 19.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt 2026: USA - Australien im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 20.06. 02:20 • Fussball WM 2026 live: Brasilien - Haiti im Stream Verfügbar auf Joyn 148 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 20.06. 02:20 • Fussball WM 2026 live: Brasilien - Haiti im Stream Verfügbar auf Joyn 148 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 20.06. 19:00 • Fussball WM 2026 live: Niederlande - Schweden im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 20.06. 19:00 • Fussball WM 2026 live: Niederlande - Schweden im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 20.06. 22:00 • Fussball WM 2026 live: Deutschland - Elfenbeinküste im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 20.06. 22:00 • Fussball WM 2026 live: Deutschland - Elfenbeinküste im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 01:50 • Fussball WM 2026 live: Ecuador - Curaçao im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 01:50 • Fussball WM 2026 live: Ecuador - Curaçao im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 11:00 • Fussball Sport 1 Doppelpass nach Deutschland - Elfenbeinküste Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 11:00 • Fussball Sport 1 Doppelpass nach Deutschland - Elfenbeinküste Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 19:15 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 19:15 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

Wie lange geht die Halbzeitshow zur WM? Die Dauer ist ein zentraler Kritikpunkt, da die reguläre Pause bei Fußballspielen auf 15 Minuten begrenzt ist. Obwohl die Veranstalter betonen, dass der sportliche Ablauf nicht beeinträchtigt werden soll, bleibt offen, wie Aufbau, Performance und Abbau innerhalb des engen Zeitfensters bewältigt werden. Es wird erwartet, dass die Performance genau auf das Pausenintervall abgestimmt ist, um den Spielbetrieb nicht zu verzögern.

Wer produziert die Halbzeitshow bei der WM 2026? Die Verantwortung für das Konzept und die technische Umsetzung liegt bei Global Citizen in Zusammenarbeit mit Live Nation und Done + Dusted. Die künstlerische Leitung übernimmt Chris Martin (Frontmann von Coldplay). Martin ist in diesem Bereich bereits erfahren: Er inszenierte bereits die Halbzeitshow der Klub-WM.

Der Austragungsort: New-York-New-Jersey-Stadion Das New-York-New-Jersey-Stadion (MetLife Stadium) in East Rutherford ist die würdige Bühne für das Finale und die Halbzeitshow. Mit einer Kapazität von 82.500 Plätzen bietet das Stadion eine beeindruckende Kulisse, die bereits bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 ihre WM-Tauglichkeit unter Beweis gestellt hat.

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