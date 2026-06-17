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Fußball WM 2026

Lionel Messi: Die Rekorde und Meilensteine seiner WM-Karriere für Argentinien

Veröffentlicht:

von Oliver Jensen

ran Fußball

WM 2026: "All-Time-Classic": Friedrich adelt Messi-Performance

Videoclip • 58 Sek

Lionel Messi war beim 3:0 gegen Algerien der Matchwinner für Argentinien und stellt erneut Bestmarken auf. Wir blicken auf seine erfolgreiche WM-Karriere zurück.

Lionel Messi hat Algerien fast im Alleingang besiegt. Beim 3:0 zum WM-Auftakt von Argentinien gelang ihm ein Dreierpack. Die Fans waren euphorisiert.

"Messi, Messi, Messi"-Sprechchöre hallten durch das Arrowhead Stadium in Kansas City, kaum einen der knapp 70.000 Zuschauer hielt es auf den Sitzen.

Der 38-Jährige schrieb sich einmal mehr in die Geschichtsbücher ein. Mit nun 16 Toren schloss der Superstar im ewigen WM-Ranking zu Miroslav Klose auf und dürfte dessen Bestmarke im Verlaufe des Turniers noch brechen.

Und das in seinem 200. Länderspiel, bei seiner sechsten WM, genau 20 Jahre nach dem WM-Debüt. "Eine Ehre" sei das, sagte Messi, "am Ende aber nur eine Statistik, nicht mehr".

Klose selbst dürfte damit locker umgehen. "Der Rekord wird sowieso irgendwann geknackt", sagte er vor dem Turnier, "und dann darf das gerne Messi machen. Ich bin ein großer Fan, schon immer gewesen. Messi ist ein Genie".

Der Offensivspieler bestritt zudem sein 27. WM-Spiel und ist damit alleiniger Rekordhalter. Schon im WM-Finale 2022 hatte er Lothar Matthäus (25 WM-Einsätze) überholt.

Messi ist zudem der erste Spieler, der bei sechs WM-Endrunden aufgelaufen ist. Cristiano Ronaldo könnte am Mittwochabend im Spiel von Portugal gegen DR Kongo gleichziehen (ab 19 Uhr, im Livestream auf Joyn).

Ein Rekord für sich - der allerdings auch bedeutet, dass Messi pro WM bislang "nur" auf 2,6 Tore kommt. Klose spielte vier Endrunden, Tore-Schnitt also: 4.

Und beide sind in dieser Liste eher im Verfolgerfeld unterwegs, hinter Mbappé (4,6), dem Brasilianer Ronaldo, Helmut Rahn (je 5) und Gerd Müller (7) etwa.

Ganz vorne stehen ziemlich uneinholbar zwei Fußballer aus den 1950er-Jahren: Der Ungar Sandor Kocsis konnte bei seiner einzigen WM 1954 auch mit 11 Toren den deutschen Titelgewinn nicht verhindern. Und Frankreichs Legende Just Fontaine fuhr nur 1958 zu einer WM - und traf 13-mal.

All das soll die Leistung von Messi allerdings nicht schmälern. Bei einer Einsatzzeit von 2.394 Minuten hat er nicht nur die besagten 16 Tore erzielt, sondern auch noch acht weitere Treffer vorbereitet.

Wir blicken detailliert auf seine bisherigen WM-Turniere zurück.

FIFA-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland

  • Drei Spiele

  • Ein Tor, eine Vorlage

  • Argentinien erreichte das Viertelfinale

Messi wurde erst im Turnierverlauf 19 Jahre alt und als Talent noch behutsam eingesetzt. Sein WM-Debüt gab er im zweiten Gruppenspiel, als er in der 74. Minute gegen Serbien-Montenegro eingewechselt wurde und direkt ein Tor und eine Vorlage erzielte. Danach stand er im dritten Gruppenspiel gegen die Niederlande zum einzigen Mal in der Startelf. Im Viertelfinale verlor Argentinien im Elfmeterschießen gegen Deutschland. Messi kam nicht zum Einsatz.

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FIFA-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika

  • Fünf Spiele

  • Keine Tore, eine Vorlage

  • Argentinien erreichte das Viertelfinale

In Südafrika spielte Messi zwar ordentlich und war oft Argentiniens kreativster Offensivspieler, blieb aber überraschend ohne Torerfolg. Seine einzige Torbeteiligung war eine Vorlage im Achtelfinale beim 3:1 gegen Mexiko. Argentinien schied im Viertelfinale mit 0:4 gegen Deutschland aus.

FIFA-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien

  • Sieben Spiele

  • Vier Tore, eine Vorlage

  • Argentinien erreichte das Finale

Bei der WM 2014 in Brasilien spielte Lionel Messi eines seiner stärksten Turniere. Er führte Argentinien als Kapitän bis ins Finale. Argentinien verlor das Endspiel gegen Deutschland knapp mit 0:1 nach Verlängerung, dennoch wurde Messi als bester Spieler des Turniers mit dem Goldenen Ball ausgezeichnet. Einziger Kritikpunkt: Messi erzielte alle Tore in den Vorrundenspielen und blieb in den K.o.-Spielen ohne Treffer - im Viertelfinale, Halbfinale und Endspiel blieb er sogar ohne Torbeteiligung.

FIFA-Weltmeisterschaft 2018 in Russland

  • Vier Spiele

  • Ein Tor, zwei Vorlagen

  • Argentinien erreichte das Achtelfinale

Bei der WM 2018 in Russland verlief das Turnier für Messi eher enttäuschend. In den ersten zwei Vorrundenspielen blieb er torlos. Argentinien kam gegen Island nicht über ein 1:1 hinaus und verlor mit 0:3 gegen Kroatien. Im dritten Gruppenspiel gegen Nigeria gelang ihm sein einziger Treffer. Im Achtelfinale kam es zum Duell mit dem späteren Weltmeister Frankreich. Messi bereitete zwei Treffer vor, dennoch endete die Partie mit einem 3:4.

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FIFA-Weltmeisterschaft 2022 in Katar

  • Sieben Spiele

  • Sieben Tore, drei Vorlagen

  • Argentinien gewann die Weltmeisterschaft

Die WM 2022 in Katar war der Höhepunkt von Messis Nationalmannschaftskarriere. Als Kapitän führte er Argentinien zum Weltmeistertitel und gewann nach dem Finale gegen Frankreich den Goldenen Ball als bester Spieler des Turniers. In sechs von sieben Spielen gelang ihm ein Tor, im Finale gegen Frankreich traf er sogar doppelt. Als das Endspiel ins Elfmeterschießen ging, traf Messi ebenfalls vom Punkt.

Auch interessant: WM 2026: Lionel Messi setzt bei Argentinien auch mit 38 Jahren noch neue Maßstäbe - Kommentar

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