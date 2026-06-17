Lionel Messi war beim 3:0 gegen Algerien der Matchwinner für Argentinien und stellt erneut Bestmarken auf. Wir blicken auf seine erfolgreiche WM-Karriere zurück.

Lionel Messi hat Algerien fast im Alleingang besiegt. Beim 3:0 zum WM-Auftakt von Argentinien gelang ihm ein Dreierpack. Die Fans waren euphorisiert.

"Messi, Messi, Messi"-Sprechchöre hallten durch das Arrowhead Stadium in Kansas City, kaum einen der knapp 70.000 Zuschauer hielt es auf den Sitzen.

Der 38-Jährige schrieb sich einmal mehr in die Geschichtsbücher ein. Mit nun 16 Toren schloss der Superstar im ewigen WM-Ranking zu Miroslav Klose auf und dürfte dessen Bestmarke im Verlaufe des Turniers noch brechen.

Und das in seinem 200. Länderspiel, bei seiner sechsten WM, genau 20 Jahre nach dem WM-Debüt. "Eine Ehre" sei das, sagte Messi, "am Ende aber nur eine Statistik, nicht mehr".

Klose selbst dürfte damit locker umgehen. "Der Rekord wird sowieso irgendwann geknackt", sagte er vor dem Turnier, "und dann darf das gerne Messi machen. Ich bin ein großer Fan, schon immer gewesen. Messi ist ein Genie".

Der Offensivspieler bestritt zudem sein 27. WM-Spiel und ist damit alleiniger Rekordhalter. Schon im WM-Finale 2022 hatte er Lothar Matthäus (25 WM-Einsätze) überholt.

Messi ist zudem der erste Spieler, der bei sechs WM-Endrunden aufgelaufen ist. Cristiano Ronaldo könnte am Mittwochabend im Spiel von Portugal gegen DR Kongo gleichziehen (ab 19 Uhr, im Livestream auf Joyn).

Ein Rekord für sich - der allerdings auch bedeutet, dass Messi pro WM bislang "nur" auf 2,6 Tore kommt. Klose spielte vier Endrunden, Tore-Schnitt also: 4.

Und beide sind in dieser Liste eher im Verfolgerfeld unterwegs, hinter Mbappé (4,6), dem Brasilianer Ronaldo, Helmut Rahn (je 5) und Gerd Müller (7) etwa.

Ganz vorne stehen ziemlich uneinholbar zwei Fußballer aus den 1950er-Jahren: Der Ungar Sandor Kocsis konnte bei seiner einzigen WM 1954 auch mit 11 Toren den deutschen Titelgewinn nicht verhindern. Und Frankreichs Legende Just Fontaine fuhr nur 1958 zu einer WM - und traf 13-mal.

All das soll die Leistung von Messi allerdings nicht schmälern. Bei einer Einsatzzeit von 2.394 Minuten hat er nicht nur die besagten 16 Tore erzielt, sondern auch noch acht weitere Treffer vorbereitet.

Wir blicken detailliert auf seine bisherigen WM-Turniere zurück.