Fußball-WM 2026
WM 2026 - Nationaltrainer lästert über NFL-Stadion: "Es ist eine Halle"
Veröffentlicht:von Leopold Grünwald
:newstime
So wohnt das DFB-Team bei der WM
Videoclip • 01:24 Min • Ab 12
Die USA als Austragungsort der WM haben bisher für viele Diskussionen gesorgt. Die Stadien waren dabei kein Thema - bis jetzt.
Hugo Broos, Trainer der südafrikanischen Nationalmannschaft, hat sich nach dem Unentschieden seines Teams im zweiten Gruppenspiel bei der Fußball-WM 2026 gegen Tschechien (1:1) kritisch gegenüber der Spielstätte geäußert.
Im Anschluss an die Partie im für die WM umbenannten "Atlanta-Stadium", in dem sonst die Atlanta Falcons in der NFL spielen, meinte Broos: "Wenn ich ehrlich sein darf, das ist kein Fußballstadion. Es ist fantastisch, aber nur der Rasen ist Fußball. Der ganze Rest nicht. Es ist eine Halle. Ich fühle die Atmosphäre nicht."
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Broos über Aztekenstadion: "Das ist ein Stadion"
Südafrika wahrte am Donnerstag durch das Remis gegen Tschechien seine Chance auf die K.o.-Runde, nachdem man am ersten Spieltag im Eröffnungsspiel des Turniers gegen Gastgeber Mexiko mit 0:2 (0:1) verloren hatte.
Das Match aus der vergangenen Woche fand dabei im ikonischen Aztekenstadion in Mexiko-Stadt statt, das Broos wesentlich mehr imponiert hat als das Zuhause der Falcons. "Wenn ich das mit dem Aztekenstadion vergleiche – das ist ein Stadion", meinte der Belgier.
Das 1966 eröffnete Aztekenstadion gehört zu den legendären Fußball-Tempeln der Geschichte und ist als einzige Arena der Welt dreimal Austragungsort eines WM-Eröffnungsspiels (1970, 1986, 2026) und zweimal eines WM-Finales (1970, 1986) gewesen.
In seiner Existenz wurde es insgesamt siebenmal renoviert - zuletzt zwischen 2024 und 2026 für das nun laufende Turnier. In seiner heutigen Fassung passen rund 87.000 Zuschauer in das Heim der mexikanischen Nationalmannschaft.
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Atlanta-Stadion eröffnete 2017
Dagegen ist das Stadion in Atlanta noch äußerst jung. Erst 2017 wurde die Spielstätte eingeweiht. Der Bau hatte insgesamt 1,6 Milliarden US-Dollar gekostet. 2028 wird es zum zweiten Mal nach 2019 einen Super Bowl beherbergen.
Bei NFL-Spielen fasst die überdachte Arena zwischen 71.000 und 75.000 Personen. Bei Partien von MLS-Klub Atlanta United hat das Stadion eine Kapazität von bis zu 71.000 Menschen.
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