Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Fußball-WM 2026

WM 2026 - Nationaltrainer lästert über NFL-Stadion: "Es ist eine Halle"

Veröffentlicht:

von Leopold Grünwald

:newstime

So wohnt das DFB-Team bei der WM

Videoclip • 01:24 Min • Ab 12

Die USA als Austragungsort der WM haben bisher für viele Diskussionen gesorgt. Die Stadien waren dabei kein Thema - bis jetzt.

Hugo Broos, Trainer der südafrikanischen Nationalmannschaft, hat sich nach dem Unentschieden seines Teams im zweiten Gruppenspiel bei der Fußball-WM 2026 gegen Tschechien (1:1) kritisch gegenüber der Spielstätte geäußert.

Im Anschluss an die Partie im für die WM umbenannten "Atlanta-Stadium", in dem sonst die Atlanta Falcons in der NFL spielen, meinte Broos: "Wenn ich ehrlich sein darf, das ist kein Fußballstadion. Es ist fantastisch, aber nur der Rasen ist Fußball. Der ganze Rest nicht. Es ist eine Halle. Ich fühle die Atmosphäre nicht."

Die nächsten WM-Livestreams auf Joyn

  • Bald verfügbar

    Heute, 20:15 Uhr • Fussball

    WM Auftakt 2026: USA - Australien im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    195 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 20:15 Uhr • Fussball

    WM Auftakt 2026: USA - Australien im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    195 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 20.06. 02:20 • Fussball

    WM 2026 live: Brasilien - Haiti im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    148 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 20.06. 02:20 • Fussball

    WM 2026 live: Brasilien - Haiti im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    148 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 20.06. 19:00 • Fussball

    WM 2026 live: Niederlande - Schweden im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 20.06. 19:00 • Fussball

    WM 2026 live: Niederlande - Schweden im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

Broos über Aztekenstadion: "Das ist ein Stadion"

Südafrika wahrte am Donnerstag durch das Remis gegen Tschechien seine Chance auf die K.o.-Runde, nachdem man am ersten Spieltag im Eröffnungsspiel des Turniers gegen Gastgeber Mexiko mit 0:2 (0:1) verloren hatte.

Das Match aus der vergangenen Woche fand dabei im ikonischen Aztekenstadion in Mexiko-Stadt statt, das Broos wesentlich mehr imponiert hat als das Zuhause der Falcons. "Wenn ich das mit dem Aztekenstadion vergleiche – das ist ein Stadion", meinte der Belgier.

Das 1966 eröffnete Aztekenstadion gehört zu den legendären Fußball-Tempeln der Geschichte und ist als einzige Arena der Welt dreimal Austragungsort eines WM-Eröffnungsspiels (1970, 1986, 2026) und zweimal eines WM-Finales (1970, 1986) gewesen.

In seiner Existenz wurde es insgesamt siebenmal renoviert - zuletzt zwischen 2024 und 2026 für das nun laufende Turnier. In seiner heutigen Fassung passen rund 87.000 Zuschauer in das Heim der mexikanischen Nationalmannschaft.

Aktuelle Videos zur WM 2026

Atlanta-Stadion eröffnete 2017

Dagegen ist das Stadion in Atlanta noch äußerst jung. Erst 2017 wurde die Spielstätte eingeweiht. Der Bau hatte insgesamt 1,6 Milliarden US-Dollar gekostet. 2028 wird es zum zweiten Mal nach 2019 einen Super Bowl beherbergen.

Bei NFL-Spielen fasst die überdachte Arena zwischen 71.000 und 75.000 Personen. Bei Partien von MLS-Klub Atlanta United hat das Stadion eine Kapazität von bis zu 71.000 Menschen.

Mehr entdecken

- Anzeige -
- Anzeige -