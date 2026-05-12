WM 2026: Neuer Job für Ex-Freiburg-Trainer Christian Streich

Christian Streich hat einen neuen Job. Der langjährige Trainer des SC Freiburg wird Experte bei der WM 2026

Lange blieb es still um Christian Streich. Der Erfolgstrainer des SC Freiburg ließ sein Engagement im Breisgau nach der Saison 2023/24 ruhen und trat danach nur noch selten öffentlich auf.

Jetzt hat der 60-Jährige einen neuen Job. Wie das "ZDF" bekannt gab, wird Streich bei ausgewählten Spieltagen als Experte bei Übertragungen zur Verfügung stehen.

Er wird an der Seite und im Wechsel mit den Weltmeistern Christoph Kramer und Per Mertesacker sowie Bundesliga-Trainerin Fritzy Kromp die Übertragungen begleiten.