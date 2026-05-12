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WM 2026: Neuer Job für Ex-Freiburg-Trainer Christian Streich
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:41 Min • Ab 12
Christian Streich hat einen neuen Job. Der langjährige Trainer des SC Freiburg wird Experte bei der WM 2026
Lange blieb es still um Christian Streich. Der Erfolgstrainer des SC Freiburg ließ sein Engagement im Breisgau nach der Saison 2023/24 ruhen und trat danach nur noch selten öffentlich auf.
Jetzt hat der 60-Jährige einen neuen Job. Wie das "ZDF" bekannt gab, wird Streich bei ausgewählten Spieltagen als Experte bei Übertragungen zur Verfügung stehen.
Er wird an der Seite und im Wechsel mit den Weltmeistern Christoph Kramer und Per Mertesacker sowie Bundesliga-Trainerin Fritzy Kromp die Übertragungen begleiten.
Streich will Taktik "verständlich und nachvollziehbar" machen
"Ich freue mich auf diese ganz neue Rolle und darauf, mich intensiv auf die Aufgabe vorzubereiten", wurde Streich in der ZDF-Mitteilung zitiert. Sein Ziel sei es, "die Spielideen der einzelnen Teams so zu erklären, dass dies für die Zuschauer verständlich und nachvollziehbar ist."
ZDF-Sportchef Yorck Polus bezeichnete Streich als "besonderen Trainertyp, der für seine klaren Worte bekannt ist". Das ZDF wird bei dem Turnier wie die ARD insgesamt 30 Spiele übertragen.
Streich wird unter anderem das zweite Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste am 20. Juni begleiten.
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