Fußball
WM 2026: Darum nominiert Julian Nagelsmann heute nicht seinen Kader
Aktualisiert:von SID
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"Bundestrainer muss sich nicht erklären" - Weltmeister äußert sich zu Nagelsmann
Videoclip • 01:26 Min
Verschiebung der Kader-Bekanntgabe, späterer Start des Trainingslagers: Julian Nagelsmann hat seine Pläne für die WM-Vorbereitung angepasst.
Eigentlich hätte Julian Nagelsmann am heutigen 12. Mai seinen vorläufigen WM-Kader nominiert. Vor knapp zwei Wochen kündigte der DFB allerdings eine Verschiebung an.
Der Bundestrainer wird sein 26er-Aufgebot für das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada nun erst am 21. Mai in Frankfurt/Main präsentieren.
Die Turnier-Vorbereitung bei Partner adidas in Herzogenaurach beginnt zudem zwei Tage später als geplant - und damit erst am 27. Mai.
Hintergrund der Anpassung des Trainingslagerstarts ist die Paarung im DFB-Pokalfinale. Am 23. Mai treffen Rekordsieger FC Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart aufeinander.
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DFB-Elf absolviert noch zwei Testspiele
Auf dem Rasen des Berliner Olympiastadions stehen dann auf beiden Seiten auch zahlreiche Nationalspieler. Der Beginn der WM-Vorbereitung schon zwei Tage später hätte wenig Sinn ergeben.
Seinen Kader nominiert Nagelsmann nun nach dem letzten Bundesliga-Spieltag. Somit könnte er zudem auf starke Leistungen im Liga-Endspurt reagieren.
Die DFB-Auswahl bestreitet vor der WM (11. Juni bis 19. Juli) noch zwei Länderspiele. Am 31. Mai geht es in Mainz gegen Finnland, am 6. Juni steht in Chicago die Generalprobe gegen Gastgeber USA an.
Beim Turnier trifft der viermalige Weltmeister auf WM-Neuling Curacao (14. Juni/Houston), Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire/20. Juni/Toronto) und Ecuador (25. Juni/New York/New Jersey).
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