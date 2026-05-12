WM 2026: Darum nominiert Julian Nagelsmann heute nicht seinen Kader

"Bundestrainer muss sich nicht erklären" - Weltmeister äußert sich zu Nagelsmann

Verschiebung der Kader-Bekanntgabe, späterer Start des Trainingslagers: Julian Nagelsmann hat seine Pläne für die WM-Vorbereitung angepasst.

Eigentlich hätte Julian Nagelsmann am heutigen 12. Mai seinen vorläufigen WM-Kader nominiert. Vor knapp zwei Wochen kündigte der DFB allerdings eine Verschiebung an.

Der Bundestrainer wird sein 26er-Aufgebot für das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada nun erst am 21. Mai in Frankfurt/Main präsentieren.

Die Turnier-Vorbereitung bei Partner adidas in Herzogenaurach beginnt zudem zwei Tage später als geplant - und damit erst am 27. Mai.

Hintergrund der Anpassung des Trainingslagerstarts ist die Paarung im DFB-Pokalfinale. Am 23. Mai treffen Rekordsieger FC Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart aufeinander.