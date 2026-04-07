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Weltmeisterschaft

WM 2026: Alle Teilnehmer und Gruppen - Wer ist dabei und wer hat sich nicht qualifiziert?

Aktualisiert:

von ran

ran Fußball

WM 2026: Mega-Party in Bosnien nach Elfer-Drama gegen Italien

Videoclip • 01:02 Min

Die Fußball-WM 2026 wirft ihre Schatten voraus. Alle Tickets sind vergeben. Wer ist dabei? Und welche Nationen haben es nicht geschafft?

Die Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) rückt immer näher und inzwischen stehen die teilnehmenden Teams fest.

Die meisten Top-Nationen haben sich erwartungsgemäß qualifiziert und können nun mit dem Feintuning beginnen.

Zudem durfte auch der ein oder andere Fußballzwerg über eine erfolgreiche Qualifikation jubeln.

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WM 2026: Diese Nationen sind qualifiziert

  • Europa: England, Frankreich, Kroatien, Portugal, Norwegen, Deutschland, Niederlande, Schweiz, Spanien, Belgien, Österreich, Schottland, Türkei, Tschechien, Schweden, Bosnien-Herzegowina

Die ganz großen Überraschungen hat es in der europäischen Qualifikation nicht gegeben. Mit Schottland, Österreich und Norwegen sind allerdings drei Nationen qualifiziert, die zuletzt im Jahr 1998 an einer WM-Endrunde teilgenommen haben.

Deutschland hat sich nach einem überzeugenden 6:0 gegen die Slowakei qualifiziert, musste aber lange zittern. Nicht mit dabei ist (mal wieder) Italien. Die stolze Fußballnation verlor ihr Playoff-Finale gegen Bosnien-Herzegowina im Elfmeterschießen.

  • Afrika: Marokko, Tunesien, Ägypten, Algerien, Ghana, Kap Verde, Südafrika, Senegal, Elfenbeinküste, DR Kongo

Auch in Afrika konnten sich traditionell starke Nationen wie Marokko, Algerien, Ghana, Senegal und die Elfenbeinküste durchsetzen. Das einzige wirkliche Überraschungs-Team ist jenes von Kap Verde. Der Inselstaat war noch nie bei einer WM dabei und feiert nun Premiere.

  • Asien: Japan, Iran, Usbekistan, Jordanien, Südkorea, Australien, Katar, Saudi-Arabien, Irak

In Asien konnten sich die üblichen Verdächtigen wie Japan, Südkorea und Australien behaupten. Mit Jordanien und Usbekistan feiern allerdings gleich zwei Nationen WM-Premiere. Katar hat es nach der Heim-WM 2022 zum zweiten Mal geschafft.

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  • Südamerika: Argentinien, Ecuador, Brasilien, Paraguay, Uruguay, Kolumbien

Titelverteidiger Argentinien hat sich souverän qualifiziert, während Rekordweltmeister Brasilien deutlich mehr Mühe hatte. Alle Nationen haben schon reichlich Erfahrung bei WM-Turnieren.

  • Nord- und Mittelamerika: USA, Mexiko, Kanada, Curacao, Haiti, Panama

Die drei Gastgeber-Nationen USA, Mexiko und Kanada waren ohnehin schon gesetzt. Curacao hat es sensationell durch die Quali geschafft und ist dabei. Auch mit Haiti und Panama war nicht unbedingt zu rechnen.

  • Ozeanien: Neuseeland

Die Neuseeländer haben sich erwartungsgemäß das einzige fixe Ticket in Ozeanien gesichert.

Das sind die WM-Gruppen

  • Gruppe A: Mexiko, Südafrika, Südkorea, Tschechien

  • Gruppe B: Kanada, Bosnien-Herzegowina, Katar, Schweiz

  • Gruppe C: Brasilien, Marokko, Haiti, Schottland

  • Gruppe D: USA, Paraguay, Australien, Türkei

  • Gruppe E: Deutschland, Curacao, Elfenbeinküste, Ecuador

  • Gruppe F: Niederlande, Japan, Schweden, Tunesien

  • Gruppe G: Belgien, Ägypten, Iran, Neuseeland

  • Gruppe H: Spanien, Kap Verde, Saudi-Arabien, Uruguay

  • Gruppe I: Frankreich, Senegal, Irak, Norwegen

  • Gruppe J: Argentinien, Algerien, Österreich, Jordanien

  • Gruppe K: Portugal, DR Kongo, Usbekistan, Kolumbien

  • Gruppe L: England, Kroatien, Ghana, Panama

WM 2026: Diese Nationen sind nicht dabei

  • Afrika: Angola, Äquatorialguinea, Äthiopien, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Dschibuti, Eswatini, Gabun, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun, Kenia, Komoren, Kongo, Lesotho, Liberia, Libyen, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretanien, Mauritius, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Ruanda, Sambia, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, Sudan, São Tomé und Príncipe, Südsudan, Tansania, Togo, Tschad, Uganda, Zentralafrikanische Republik

Während Kap Verde qualifiziert ist, haben es einige deutlich prominentere Teams aus Afrika nicht geschafft. Zu nennen wären hierbei in erster Linie Nigeria und Kamerun, die eigentlich zu den regelmäßigen Teilnehmern gehören. Damit fehlt beispielsweise auch Stürmer-Star Victor Osimhen.

  • Südamerika: Chile, Peru, Venezuela, Bolivien

In Südamerika gibt es keine wirklichen Fußballzwerge. Die ausgeschiedenen Teams Peru, Venezuela und Chile rangieren auch immerhin an den Positionen 49, 50 und 56 der Weltrangliste. Chile gehörte vor einigen Jahren noch zu den Geheimfavoriten, jedoch sind die großen Zeiten mit Stars wie Arturo Vidal und Alexis Sanchez eben vorbei.

  • Asien: Afghanistan, Bahrain, Bangladesch, Bhutan, Brunei, DVR Korea, Chinese Taipei, Guam, Hongkong (China), Indien, Indonesien, Jemen, Kambodscha, Kirgisische Republik, Kuwait, Laos, Libanon, Macau, Malaysia, Malediven, Mongolei, Myanmar, Nepal, Oman, Osttimor, Pakistan, Palästina, Philippinen, Singapur, Sri Lanka, Syrien, Tadschikistan, Thailand, Turkmenistan, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam, VR China, Neukaledonien

Die einwohnerstärksten asiatischen Nationen wie China und Indien haben es wie so oft nicht zur WM geschafft. Es kann im Endeffekt nicht die Rede davon sein, dass eine große Fußball-Nation gescheitert ist. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind als 67. der Weltrangliste das "stärkste" nicht-qualifizierte Team.

  • Europa: Andorra, Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Bulgarien, Estland, Färöer, Finnland, Georgien, Gibraltar, Griechenland, Israel, Island, Kasachstan, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Montenegro, Serbien, Slowenien, Ungarn, Zypern, (Russland), Wales, Nordirland, Slowakei, Rumänien, Italien, Kosovo, Ukraine, Albanien, Irland, Nordmazedonien, Polen, Dänemark

Der wohl größte Name aus Europa, der nicht an der WM teilnimmt? Italien! Die "Squadra Azzurra" scheiterte erneut in den Playoffs.

Nicht dabei ist auch Serbien um Stürmer-Star Dusan Vlahovic. Die Osteuropäer waren eigentlich Stammgast. Russland wurde zudem aufgrund des Angriffskrieges auf die Ukraine ohnehin ausgeschlossen.

Sicher fehlen werden auch der Europameister aus dem Jahr 2004, Griechenland, sowie die in den vergangenen Jahren immer wieder als Favoritenschreck auftretenden Ungarn.

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WM 2026: Das sind die Stadien in Kanada, Mexiko und den USA

  • Die WM-Stadien 2026 in Kanada, Mexiko und den USA

    Die WM-Stadien 2026 in Kanada, Mexiko und den USA
    Die WM-Endrunde 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Nun stehen auch die Stadien fest, in denen die Endrunde ausgetragen wird. ran zeigt die Arenen in den drei Ländern, in denen der Weltmeister ermittelt wird. (Stand: 05. Februar 2024)
    Auch interessant: WM 2026: 4,5 Millionen Ticketanfragen in der ersten Phase

    imago

  • Atlanta: Mercedes-Benz Stadium

    Atlanta: Mercedes-Benz Stadium
    Kapazität: 71.000
    WM-Spiele:  8 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale

    2017 Getty Images

  • Boston/Foxborough: Gillette Stadium

    Boston/Foxborough: Gillette Stadium
    Kapazität: 68.756 
    WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale)

    2018 Getty Images

  • Dallas: AT&T-Stadium

    Dallas: AT&T-Stadium
    Kapazität: 80.000 bis 108.713 
    WM-Spiele: 9 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale)

    2010 Getty Images

  • Houston: NRG Stadium

    Houston: NRG Stadium
    Kapazität: 71.500 
    WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)

    2007 Getty Images

  • Kansas City: Arrowhead Stadium

    Kansas City: Arrowhead Stadium
    Kapazität: 76.416 
    WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale)

    2011 Getty Images

  • Los Angeles: SoFi Stadium

    Los Angeles: SoFi Stadium
    Kapazität: 70.270 (bis zu 100.240 Plätze) 
    WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale)

    getty

  • Miami: Hard Rock Stadium

    Miami: Hard Rock Stadium
    Kapazität: 65.326 
    WM-Spiele: 7 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale, Spiel um Platz 3)

    2017 Getty Images

  • New York/New Jersey: MetLife Stadium

    New York/New Jersey: MetLife Stadium
    Kapazität: 82.500 
    WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, Finale)

    2016 Getty Images

  • Philadelphia: Lincoln Financial Field

    Philadelphia: Lincoln Financial Field
    Kapazität: 69.176 
    WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale)

    2017 Getty Images

  • San Francisco: Levi's Stadium

    San Francisco: Levi's Stadium
    Kapazität: 68.500 
    WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32)

    2016 Getty Images

  • Seattle: Lumen Field

    Seattle: Lumen Field
    Kapazität: 67.000 
    WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)

    2016 Getty Images

  • Guadalajara/Mexiko: Estadio Akron

    Guadalajara/Mexiko: Estadio Akron
    Kapazität: 45.500
    WM-Spiele: 4 (4 Gruppenspiele)

    getty

  • Mexiko City/Mexiko: Aztekenstadion

    Mexiko City/Mexiko: Aztekenstadion
    Kapazität: 81.070 
    WM-Spiele: 5 (3 Gruppenspiele, darunter das Eröffnungsspiel, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)

    2017 Getty Images

  • Monterrey/Mexiko: Estadio BBVA Bancomer

    Monterrey/Mexiko: Estadio BBVA Bancomer
    Kapazität: 51.000
    WM-Spiele: 4 (3 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32)

    imago

  • Toronto/Kanada: BMO Field

    Toronto/Kanada: BMO Field
    Kapazität: 30.991
    WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32)

    getty

  • Vancouver/Kanada: BC Place Stadium

    Vancouver/Kanada: BC Place Stadium
    Kapazität: 21.000 - 54.320 
    WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)

    2020 Getty Images

  • Nord- und Mittelamerika: Amerikanische Jungferninseln, Anguilla, Antigua und Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Britische Jungferninseln, Caymaninseln, Costa Rica, Dominica, Dominikanische Republik, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Kuba, Montserrat, Nicaragua, Puerto Rico, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Trinidad und Tobago, Turks- und Caicosinseln, Jamaika, Surinam

WM-Stammgast Costa Rica hat es diesmal überraschend nicht geschafft. Auch Trinidad und Tobago sowie Honduras hätte man sicherlich eher als Curacao oder Haiti auf dem Zettel gehabt.

  • Ozeanien: Amerikanisch-Samoa, Cook-Inseln, Fidschi, Papua-Neuguinea, Samoa, Salomon-Inseln, Tahiti, Tonga, Vanuatu

In Ozeanien gab es in Bezug auf ausgeschiedene Nationen keine Überraschung.

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