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WM 2026: Neymar vor Rückkehr - aber Brasilien muss auf Raphinha verzichten

Veröffentlicht:

von SID/ran.de

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WM 2026: Neymar mietet Luxus-Villa für Familie und Freunde

Videoclip • 01:21 Min

Neymar steht vor dem Comeback, dafür droht ein anderer Leistungsträger auszufallen: Während die Rückkehr des Altstars in die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft offenbar unmittelbar bevorsteht, bangt die Selecao um Flügelflitzer Raphinha.

Neymar werde am Samstag "individuell trainieren, am Montag mit dem Team trainieren und für das Spiel gegen Schottland zur Verfügung stehen", kündigte Trainer Carlo Ancelotti nach dem 3:0 (3:0) gegen Haiti an.

Bei Raphinha herrscht dagegen nun auch Klarheit zum Leidwesen Ancelottis. Der Star des FC Barcelona hat sich nach Angaben des brasilianischen Verbandes eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen und fällt damit zumindest für die Partie gegen Schottland aus.

Der Flügelspieler hatte sich nach 40 Minuten ohne erkennbare Fremdeinwirkung plötzlich auf den Rasen gesetzt und war daraufhin sogleich von Rayan ersetzt worden.

Raphinha bleibt weiterhin im WM-Aufgebot der Selecao, soll für den weiteren Turnierverlauf möglichst wieder fit gemacht werden.

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Vinicius Junior: "Hoffen, dass es nichts Ernstes ist"

Es sei "sehr traurig für Raph. Eine Verletzung zu erleiden, ist immer sehr kompliziert", sagte Torschütze Vinícius Júnior: "Raph ist ein sehr wichtiger Spieler für uns, und er hat in dieser Saison schon sehr unter Verletzungen gelitten. Wir hoffen, dass es nichts Ernstes ist und er bis zum Ende der Weltmeisterschaft mit uns weitermachen kann."

Derweil fiebern die Mitspieler der Rückkehr von Neymar am Donnerstag gegen Schottland entgegen. "Ney ist ein sehr wichtiger Spieler für uns", betonte Vinícius: "Wir hoffen, dass er im nächsten Spiel dabei sein kann. Wir freuen uns über seine Entwicklung. Dass er zum Kader gehört, ist für uns sehr wichtig. Er ist mein Idol und hat mich immer sehr unterstützt." Er hoffe, dass Neymar dem Team "im weiteren Verlauf der Weltmeisterschaft hilft".

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