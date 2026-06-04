ran Fußball Bundesliga FC Bayern mit Nathaniel Brown einig? Fans spüren Woltemade-Vibes Videoclip • 02:01 Min Link kopieren Teilen

Die spanische Nationalmannschaft hat im vorletzten WM-Test gegen den Irak enttäuscht und kam nur zu einem Unentschieden. Dabei ging der Favorit früh in Führung.

Noch ohne seinen angeschlagenen Superstar Lamine Yamal und weitere Leistungsträger hat Fußball-Europameister Spanien in seinem vorletzten WM-Test Steigerungspotenzial offenbart. Gegen WM-Starter Irak kam das Team von Nationaltrainer Luis de la Fuente am Donnerstag in La Coruna nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Ronaldo, Messi, Neuer & Co.: Für diese Weltstars dürfte 2026 die letzte WM sein Mit dem Leverkusener Alejandro Grimaldo in der Startelf begann Spanien dominant. Einen Vorstoß des Irak bestrafte der Favorit umgehend, Ferran Torres (16.) schloss einen Konter erfolgreich ab.

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