WM 2026: Frankreich patzt gegen DFB-Gegner Elfenbeinküste

ran Fußball WM 2026: Mbappe unschlagbar? Fünf Traumtore im Training Videoclip • 01:02 Min Link kopieren Teilen

Der WM-Mitfavorit Frankreich musste im vorletzten Test vor der Endrunde eine überraschende Niederlage gegen Deutschlands Gegner Elfenbeinküste hinnehmen. Und das trotz Führung.

Mitfavorit Frankreich hat beim ersten WM-Härtetest gepatzt, der deutsche Gruppengegner Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) hingegen mit einem Überraschungssieg ein Zeichen Richtung DFB-Elf gesetzt. Die Ivorer bezwangen am Donnerstagabend den zweimaligen Weltmeister in Nantes verdient 2:1 (0:1). Rayan Cherki von Manchester City (45.) traf zur Führung für die Franzosen. Guela Doué (63.) erzielte den Ausgleich und bereitete den Siegtreffer durch Amad Diallo (84.) vor. WM 2026: Neuer fehlt weiter im Mannschaftstraining - Einsatz im finalen Test fraglich Doués Bruder Désiré, frischgebackener Champions-League-Sieger mit Paris Saint-Germain, spielt für Frankreich, blieb aber über die komplette Distanz auf der Bank.

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