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WM 2026: Philipp Lahm kritisiert Entscheidung für Manuel Neuer im DFB-Team
Aktualisiert:von SID
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Philipp Lahm hat Kritik an der Rückholaktion von Manuel Neuer ins DFB-Team geübt. Nicht an der Maßnahme selbst, vielmehr am Zeitpunkt.
Philipp Lahm hat die Kommunikation rund um die Rückholaktion von Torhüter Manuel Neuer für die WM 2026 kritisiert.
"Für mein Gefühl kam die Entscheidung, wer die Nummer 1 wird, sehr spät. Gerade auf der Torwartposition ist es wichtig, früh Klarheit zu haben – für die Mannschaft, aber auch für die beiden Torhüter selbst. Man muss sich festlegen", sagte der Kapitän der Weltmeistermannschaft von 2014 im Interview mit der "Sport Bild".
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WM 2026: Lahm kann Neuer-Rückholaktion verstehen
Nagelsmann hatte Neuer am 21. Mai in den Kader für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) berufen. Der Bundestrainer plant den 40 Jahre alten Keeper von Bayern München statt Oliver Baumann als Nummer 1 für das Turnier ein.
Lahm kann die Wahl von Nagelsmann trotz allem nachvollziehen. Neuer sei "immer noch der beste deutsche Torhüter", betonte der 42-Jährige: "Er kann der Mannschaft durch seine Erfahrung und Ausstrahlung Stabilität geben. Das wird man beim Turnier sehen."
Deutschland trifft bei der WM in der Gruppe E auf Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador.
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