WM 2026: Philipp Lahm kritisiert Entscheidung für Manuel Neuer im DFB-Team

:newstime WM-Pokal für Fans in Toronto Videoclip • 28 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Philipp Lahm hat Kritik an der Rückholaktion von Manuel Neuer ins DFB-Team geübt. Nicht an der Maßnahme selbst, vielmehr am Zeitpunkt.

Philipp Lahm hat die Kommunikation rund um die Rückholaktion von Torhüter Manuel Neuer für die WM 2026 kritisiert. "Für mein Gefühl kam die Entscheidung, wer die Nummer 1 wird, sehr spät. Gerade auf der Torwartposition ist es wichtig, früh Klarheit zu haben – für die Mannschaft, aber auch für die beiden Torhüter selbst. Man muss sich festlegen", sagte der Kapitän der Weltmeistermannschaft von 2014 im Interview mit der "Sport Bild".

Kommende Livestreams auf Joyn Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 15:00 Uhr • Radsport Giro d’Italia hier im Livestream Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 15:00 Uhr • Radsport Giro d’Italia hier im Livestream Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 17:45 Uhr • Tennis Tennis live: Erst Djokovic, dann Zverev live Verfügbar auf Joyn 345 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 17:45 Uhr • Tennis Tennis live: Erst Djokovic, dann Zverev live Verfügbar auf Joyn 345 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 28.05. 15:45 • Eishockey WM-Viertelfinale: Kanada - USA im Livestream Verfügbar auf Joyn 200 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 28.05. 15:45 • Eishockey WM-Viertelfinale: Kanada - USA im Livestream Verfügbar auf Joyn 200 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 28.05. 19:50 • Eishockey WM-Viertelfinale: Schweiz - Schweden im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 28.05. 19:50 • Eishockey WM-Viertelfinale: Schweiz - Schweden im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 28.05. 20:00 • Darts Darts: Premier League im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 28.05. 20:00 • Darts Darts: Premier League im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 28.05. 23:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 28.05. 23:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 30.05. 22:00 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 160 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 30.05. 22:00 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 160 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 31.05. 14:30 • American Football AFLE live: 2. Spieltag: Panthers Wroclaw - Vienna Vikings Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 31.05. 14:30 • American Football AFLE live: 2. Spieltag: Panthers Wroclaw - Vienna Vikings Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 31.05. 19:15 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 31.05. 19:15 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 31.05. 20:15 • Fussball Fußball-Nationalmannschaft: Deutschland – Finnland im Livestream Verfügbar auf Joyn 210 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 31.05. 20:15 • Fussball Fußball-Nationalmannschaft: Deutschland – Finnland im Livestream Verfügbar auf Joyn 210 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

- Anzeige -

- Anzeige -