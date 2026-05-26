Trotz des Konflikts bei der WM 2022 steht Giovanni Reyna im Kader für die Heim-WM. Zwei weitere Bundesliga-Profis und vier Spieler mit Bundesliga-Vergangenheit werden ebenfalls für die USA auflaufen.

US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino hat Giovanni Reyna von Borussia Mönchengladbach in den 26-köpfigen Kader für die Heim-WM berufen.

Vier Jahre nach den Turbulenzen um den Offensivspieler bei der Endrunde in Katar gehört der 23-Jährige wieder zum Aufgebot, wie der Co-Gastgeber am Dienstag bekannt gab. Dazu sind mit seinem Klubkollegen Joe Scally und Malik Tillman (Bayer Leverkusen) zwei weitere Bundesliga-Profis dabei.

Im Mittelfeld ruhen die Hoffnungen auf dem Ex-Schalker Weston McKennie, vorne soll der ehemalige Dortmunder Christian Pulisic wirbeln. Mit Haji Wright und Ricardo Pepi stehen noch zwei weitere frühere Bundesliga-Profis im Kader.

Die USA starten in der Gruppe D am 12. Juni in Los Angeles gegen Paraguay ins Turnier, es folgen die Duelle mit Australien (15. Juni) und der Türkei (25. Juni/Ortszeit). Zuvor testen die US-Boys am 31. Mai gegen den Senegal und am 6. Juni in Chicago gegen Deutschland.

"Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser 26-köpfigen Mannschaft die beste Auswahl haben, um bei der Weltmeisterschaft erfolgreich zu sein", sagte Pochettino: "Es waren sehr schwierige Entscheidungen. Die Mannschaft ist hochkonzentriert und bereit, alles zu geben, um die Vereinigten Staaten zu vertreten und Leistungen zu zeigen, die die Fans und das ganze Land stolz machen."