WM 2026: Philipp Lahm kritisiert Torwart-Entscheidung für Manuel Neuer im DFB-Team

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Philipp Lahm hat Kritik an der Rückholaktion von Manuel Neuer ins DFB-Team geübt. Nicht an der Maßnahme selbst, vielmehr am Zeitpunkt.

Philipp Lahm hat die Kommunikation rund um die Rückholaktion von Torhüter Manuel Neuer für die WM 2026 kritisiert. "Für mein Gefühl kam die Entscheidung, wer die Nummer 1 wird, sehr spät. Gerade auf der Torwartposition ist es wichtig, früh Klarheit zu haben – für die Mannschaft, aber auch für die beiden Torhüter selbst. Man muss sich festlegen", sagte der Kapitän der Weltmeistermannschaft von 2014 im Interview mit der "Sport Bild".

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