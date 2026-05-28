WM 2026
WM 2026: "Muss sich am Riemen reißen" - Joshua Kimmich überrascht mit pikanter Neuer-Ansage"
Aktualisiert:von ran.de
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Nach der offiziellen Nominierung von Manuel Neuer für die WM in Kanada, Mexiko und den USA macht DFB-Kapitän Joshua Kimmich eine Ansage an seinen Bayern-Kapitän.
Manuel Neuer und Joshua Kimmich standen bereits 394-mal gemeinsam auf dem Rasen. 18 offizielle Titel mit dem FC Bayern, darunter zehn deutsche Meisterschaften und ein Gewinn der Champions League, sind das Resultat. Kaum verwunderlich also, dass Kimmich sich über die Nominierung des Torwarts freut.
Im Interview mit der "Bild" sagte er: "Das freut mich extrem! Wir spielen jetzt schon seit elf Jahren zusammen. Jeder weiß, wen wir da hinten drin haben. Deswegen freue ich mich sehr, dass er dabei ist." Doch eine spaßige Ansage konnte sich der 31-Jährige nicht verkneifen.
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WM 2026: Joshua Kimmich diesmal Neuers Kapitän
Beim deutschen Rekordmeister ist Manuel Neuer seit fast zehn Jahren der Kapitän der Mannschaft, doch in der deutschen Nationalmannschaft trägt ein anderer die Kapitänsbinde: Zum ersten Mal wird Kimmich Neuers Kapitän sein und nicht andersherum.
"Jetzt muss er sich am Riemen reißen. Ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht", scherzte Kimmich über diesen Rollentausch. "Ich sage es ihm gleich mal", drohte der DFB-Kapitän lachend, denn in der bayrischen Landeshauptstadt ist Kimmich stets Neuers Vize.
Auch interessant: WM 2026: Pressekonferenz des DFB-Teams mit Julian Nagelsmann und Rudi Völler im Liveticker
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