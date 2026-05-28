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WM 2026: Diesen Star hätte sich Toni Kroos im Kader von Julian Nagelsmann gewünscht

Veröffentlicht:

von Malte Ahrens

ran Fußball

Rudi Völler: "Wird niemals wieder so ein Spiel geben"

Videoclip • 02:32 Min

Weltmeister Toni Kroos hat sich zu Julian Nagelsmanns Kadernominierung geäußert und verraten, wen er im DFB-Kader mit zur WM genommen hätte.

Das DFB-Team ist am Donnerstag in Herzogenaurach zusammengekommen, um sich auf die anstehende Weltmeisterschaft vorzubereiten.

Toni Kroos verriet in seinem Podcast "Einfach mal Luppen", dass er mit dem DFB-Kader insgesamt zwar zufrieden sei.

"Das ist in Ordnung, da kann man sich wenig anmaßen, etwas besser zu wissen," sagte der Weltmeister von 2014. Doch ihm und seinem Bruder Felix fehlt ein Name: Yann Aurel Bisseck von Inter Mailand.

Schon vor der Nominierung hatte Kroos den Innenverteidiger in einer anderen Folge gelobt: "Er ist mir letztes Jahr schon aufgefallen. Er ist ein sehr guter Innenverteidiger, der vor allem etwas ausstrahlt. Gegen den will man nicht spielen oder nicht unbedingt in den Zweikampf."

Allerdings fügte er auch hinzu: "Ich weiß nicht, ob das am Ende das entscheidende Puzzleteil ist, ob wir erfolgreich sind oder nicht."

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Toni Kroos: Neuer-Nominierung "sportlich richtig"

Zum Comeback seines langjährigen Wegbegleiters Manuel Neuer hatte Kroos auch eine positive Meinung:

"Vielleicht hätte man es zwei, drei Tage früher klären sollen. Aber sportlich gesehen ist es richtig, mit den Besten zur WM zu fahren und weniger auf Befindlichkeiten zu achten."

Auch interessant: DFB-Team: Erstes Training vor WM 2026 ohne zwei Stammspieler

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